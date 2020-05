Gebruik jij Instagram op een professionele manier, bijvoorbeeld als artiest, influencer of kunstenaar? Met een bedrijfsprofiel kun je niet alleen inzien hoe vaak je posts bekeken worden, maar ook berichten inplannen. Zo maak je een Instagram-bedrijfsprofiel aan in zes stappen.



Instagram-bedrijfsprofiel aanmaken

Een bedrijfsprofiel aanmaken klinkt misschien alsof er een hele procedure aan voorafgaat, maar het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft dan ook geen nieuw account aan te maken, maar kunt gewoon je eigen pagina ‘opwaarderen’. Zo maak je een bedrijfsprofiel aan op Instagram:

Open de Instagram-app op je iPhone; Ga naar je profiel door op de meest rechtse knop onderaan te drukken; Tik op de drie streepjes rechtsboven en kies ‘Instellingen’, helemaal onderaan; Ga naar ‘Account’ en druk vervolgens op de blauwe knop onderaan: ‘Overschakelen naar professioneel account’; Vertel vervolgens of je een maker (zoals kunstenaar, fotograaf of artiest) bent, of een bedrijf; Kies tot slot de sector waarin je actief bent.

Vanaf nu heb je een bedrijfsprofiel op Instagram. Onder je profielfoto staat voortaan in welke branche je actief bent, of wat je precies doet, zoals het zijn van een grafisch vormgever of fotograaf. Je kunt natuurlijk altijd weer terugschakelen naar een ‘gewoon’ profiel. Er zitten echter een hoop voordelen aan het hebben van een Instagram-bedrijfsprofiel.



Voordelen van een Instagram-bedrijfsprofiel

Ten eerste kun je nu een contactknop aan je profiel toevoegen. Op die manier kunnen volgers en eventuele klanten gemakkelijk contact met je opnemen via e-mail of telefoon. Dankzij Instagram Insights kun je bovendien statistieken inzien en zo bekijken hoeveel volgers jouw content tot zich nemen. Wie campagnes draait voor bedrijven heeft zo bovendien voor de effectiviteit van de berichten.

Verder kun je met een Instagram-bedrijfsprofiel foto’s en video’s doorplaatsen op Facebook. Het enige wat je hiervoor moet doen is beide pagina’s even koppelen. Ook is het vanaf nu mogelijk om advertentieruimte in te kopen. Tot slot kun je met een Instagram-bedrijfsprofiel berichten inplannen via de Facebook Creator Studio. Bekijk hiervoor onze uitgebreide uitleg op zustersite Android Planet.

