Instagram kan ontzettend leuk zijn, maar het kost ook veel tijd. iPhoned laat zien hoe je je Insta-account verwijdert. Ben je hier nog niet aan toe? Dan kun je het Instagram-profiel tijdelijk uitschakelen. Het werkt heel simpel.

Instagram-account verwijderen

Instagram is heel leuk, maar het kost ook veel tijd om op de hoogte te blijven van alles. Aangezien er steeds meer duidelijk wordt over de impact van sociale media op onze mentale gezondheid besluiten sommige mensen hun account op het fotoplatform op te zeggen. Wil jij je Insta verwijderen? Dat kan, maar je moet wel even weten hoe.

Je Instagram-account verwijderen is heel makkelijk en werkt zo:

Ga naar deze website en log eventueel in op het account dat je wilt verwijderen, als je nog niet bent aangemeld; Geef eventueel een reden op waarom je Instagram de rug toekeert. Je kunt er ook voor kiezen om geen reden te selecteren; Vul je wachtwoord in en maak je keuze officieel door op ‘Mijn account definitief verwijderen’ te tikken.

Zodra je dit hebt gedaan worden al je foto’s, opgeslagen afbeeldingen en video’s, reacties, vind-ik-leuks en vrienden verwijderd. Ook je persoonlijke gegevens, zoals je Instagram-naam, worden nu gewist.

Je moet er daarom zeker van zijn dat je in een later stadium niet wilt terugkeren naar Instagram. Het is namelijk niet mogelijk om je opnieuw te registreren met dezelfde gebruikersnaam. Zodra je Instagram helemaal verwijderd hebt, is er dus geen weg meer terug.

Instagram account tijdelijk uitschakelen

Ben je nog niet zo zeker van je zaak? Dan kun je er ook voor kiezen om je Instagram-profiel ‘tijdelijk’ te verwijderen. Deze optie schakelt je account tijdelijk uit, maar wist je profiel niet. Zo kun je even kijken hoe het is om zonder Insta door het leven te gaan.

Je Instagram-account tijdelijk uitschakelen doe je zo:

Ga via de browser op je iPad, iPhone of computer naar de officiële website van Instagram en log eventueel in; Tik of klik op het profiel-icoon. Deze zit op je Mac rechtsboven, op je iPad of iPhone juist rechtsonder; Selecteer ‘Profiel bewerken’ en tik op ‘Mijn account tijdelijk uitschakelen’; Geef een reden op, of houd dit veld blanco. Voer je wachtwoord opnieuw in en bevestig door op ‘Account tijdelijk uitschakelen’ te tikken of klikken.

Vanaf nu worden je profiel, foto’s en video’s, opmerkingen en vind-ik-leuks tijdelijk verborgen. Anderen kunnen jouw Insta dus niet langer zien, en alles wat je ooit hebt gedaan wordt tijdelijk verborgen. Deze gegevens worden pas weer zichtbaar op het moment dat je je opnieuw aanmeldt. Je account wordt dus weer actief op het moment dat je de app weer gaat gebruiken.

