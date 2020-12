In-app aankopen delen met gezinsleden: zo doe je dat op je iPhone

Goed nieuws voor mensen die ‘Delen met gezin’ gebruiken op hun Apple-apparaten. Vanaf nu kun je ook in-app aankopen met elkaar delen, zodat je ze niet dubbel hoef te kopen. Wij laten zien hoe je dit activeert.

Lees verder na de advertentie.

In-app aankopen delen op iOS en macOS

Met de gezinsdelingsfuncties van Apple kunnen gezinsleden hun apps met elkaar delen, zodat ze niet opnieuw aangeschaft hoeven te worden. Apple heeft de mogelijkheden op dit gebied stilletjes uitgebreid.

Vanaf nu is het mogelijk voor familieleden om ook in-app abonnementen met elkaar te delen. Daar bovenop geldt het delen nu ook voor in-app aankopen. Goed nieuws, want anno 2020 maken steeds meer apps gebruik van in-app aankopen om geld te verdienen.

In een bericht aan ontwikkelaars legt Apple uit hoe het werkt. Apps moeten de functie voor gezinsdelen zelf inschakelen, zodra ze dit doen hoef je een in-app aankoop nog maar een keer te kopen om hem voor iedereen in je gezin beschikbaar te maken. Er is een limiet van maximaal vijf gezinsleden.

Apple maakt onderscheid tussen ‘consumable’ en ‘non-consumarle’ in-app aankopen. Het verschil is als volgt.

Consumable in-app aankopen: Aankopen waarmee je bijvoorbeeld muntjes in spellen uitgeeft voor skins en andere eenmalige digitale producten kunt kopen.

Non-consumable in-app aankopen: Een eenmalige in-app aankoop waarmee je bijvoorbeeld de pro-functies van een teken-app ontgrendelt.

In dit geval gaat het om de ‘non-consumable’ variant die je met het gezin kunt delen. Zoals gezegd hangt het van ontwikkelaars af of ze deze functie toevoegen of niet.

Zo download je een app met in-app aankopen

Om er je voordeel mee te doen moet een ander gezinslid de app downloaden uit de aankoopgeschiedenis van de gezinseigenaar. Dit doe je als volgt.

Open de Instellingen-app; Tik op je Apple ID; Tik op Delen met gezin; Zorg dat delen van aankopen aan staat; Open de App Store; Tik op je avatar in de rechter bovenhoek; Tik op Aankopen; Tik op de naam van de gezinseigenaar; Download de apps die je wilt.

Op die manier worden ook de in-app aankopen overgezet op jouw iPhone, iPad of Mac. Mits de ontwikkelaar de optie ondersteunt. Omdat de functie relatief nieuw is kan het even duren tot apps er de optie voor toevoegen.

Lees ook: Apple Gezinsdeling: Zo deel je apps en abonnementen met gezinsleden