Zo koppel je IKEA’s slimme rolgordijnen aan HomeKit

IKEA begint het nieuwe jaar goed en start direct met de uitrol van HomeKit-ondersteuning voor de FYRTUR- en KADRILJ-rolgordijnen. Zo koppel je ze aan je Home-app.



IKEA rolgordijnen HomeKit update nu beschikbaar

De website HomeKit Authority ontdekte de update, die geleidelijk wordt uitgebracht. Het kan dus zo zijn dat jouw rolgordijn nog niet klaar is voor HomeKit, maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren.

Via de IKEA Home Smart-app kun je controleren of jouw rolgordijn en afstandsbediening al klaar is voor HomeKit. Check daarvoor of de apparaten op onderstaande versienummers draaien.

Tradfri Gateway: versie 1.10.28

Smart Blinds: versie 2.2.009

Open/Close Remote: versie 2.2.010

Ikea Signal repeater: versie 2.2.005

Is dit niet het geval, dan zit er niks anders op dan wachten tot de update ook voor jou beschikbaar komt. Zie je bovenstaande versies wel in je app staan? Dan kun je alle apparaten nu aan je Home-app toevoegen.

Stap 1: de TRAFDRI Gateway

Het eerste apparaat dat je moet verbinden is de TRADFRI Gateway, aangezien dit de hub is waar je de rolgordijnen verbinding mee laat maken. Dit doe je door de HomeKit-code op het kastje van de Gateway te scannen met de Woning-app.

Open de Woning-app; Tik op het plusje in de rechter bovenhoek; Kies ‘Voeg accessoire toe’; Scan de code met de camera van je iPhone; Volg de stappen op het scherm.

Stap 2: voeg de rolgordijnen aan een kamer toe

Zodra de Gateway is toegevoegd, verschijnen de rolgordijnen vanzelf in de Woning-app. Daarna gedragen de apparaten zich eigenlijk als ieder ander HomeKit-apparaat. Het is vervolgens aan jou om ze in de juiste HomeKit-scène te plaatsen.

Heb je dit gedaan, dan kun je de rolgordijnen bedienen door op het icoontje te tikken, net zoals je dat ook bij een slimme lamp doet.

Stap 3: Voeg automatisering toe

Uiteraard kun je de rolgordijnen ook met Siri bedienen, maar een stuk handiger is het toevoegen van automatisering. Daarmee kun je instellen dat de gordijnen bijvoorbeeld altijd open- en dichtgaan bij zonsopkomst en zonsondergang. Op basis van locatie werkt dit ook: als je dat instelt gaan ze altijd naar boven of beneden als je het huis verlaat of weer thuiskomt.

De IKEA Fyrtur wordt geleverd in vijf verschillende formaten, die verschillen van 60 bij 195 centimeter tot 140 bij 195 centimeter. Dat heeft uiteraard ook invloed op de prijs. Het goedkoopste model kost 119 euro, terwijl je voor de duurste variant 159 euro betaalt. De rolgordijnen kunnen niet op maat worden gemaakt.

