Wat is er mogelijk met IFTTT? Dit zijn de coolste voorbeelden

Je kunt praktisch alles met IFTTT. In dit artikel leggen we uit wat ‘If This Then That’ precies is en hoe de software werkt. Ook geven we je talloze IFTTT voorbeelden om het zo effectief mogelijk in te zetten én om jouw creativiteit aan te wakkeren.

Programmeren is eenvoudig met ‘If This Then That’

Als je ICT hebt gestudeerd of ergens ooit programmeertaal hebt opgepikt komt de zin If This, Then That je ongetwijfeld bekend voor. De zin betekent ‘Als dit, dan dat’ en is een van dé bouwstenen van de computer en de software. Het is geen verrassing dat deze functie is omgetoverd tot een speciale app met enorm veel kant-en-klare voorbeelden, genaamd IFTTT.

Met deze app kun je, mits de software compatibel is, vrijwel alles aan elkaar koppelen. De meest duidelijke manier om dit toe te passen is in je slimme huis. Zo kun je bijvoorbeeld je thermostaat lager zetten als jij (en je iPhone) van je thuiswifi-netwerk verdwijnen en dus de deur uit zijn. Andere toepassingen werken voornamelijk rondom de integratie van belangrijke functies uit verschillende apps of apparaten. Meer IFTTT-voorbeelden geven we je later in dit artikel.

Hoe werkt IFTTT?

IFTTT is een app die met zogenoemde ‘Triggers’ een verbinding leggen tussen allerlei apps of apparaten. Dit is eigenlijk de ‘If This’ die de handeling herkent. Deze activeren een soort van recept die automatisch in werking treedt als de ‘Trigger’ afgaat. Zo werkt het met applicaties als Spotify en Gmail en met apparaten als Amazon Alexa en Philips Hue. Ook jouw iPhone, iPad of Apple Watch ondersteunen deze software.

Stappenplan om je eigen recepten te creëren

IFTTT heeft vele voorbeelden en standaardopdrachten die je eenvoudig kan overnemen van hun homepagina op de app of website. Mocht je je eigen toepassing willen verzinnen en uitvoeren, lees dan ons stappenplan.

Maak een account aan op IFTTT; Tik in de menubalk op ‘New Applet’ en klik op ‘This’ om de ‘Trigger’ in te stellen. Tik bij de desbetreffende app op ‘Activate’. Zo kun je inloggen op dat account en de koppeling met IFTTT maken; Kies de ‘Trigger’ die jij wil gebruiken om een handeling te activeren; Tik op ‘That’ om uit te kiezen wat er moet gebeuren als de ‘Trigger’ afgaat. Kijk goed naar de instellingen die jij wil toepassen; Bevestig de nieuwe ‘Applet’ door op ‘Create action’ te tikken. Als je daarna op ‘Finish’ tikt gaat dit recept online en is jouw leven een stapje meer geautomatiseerd.

IFTTT is gratis te downloaden en te gebruiken. De gratis variant is echter gelimiteerd tot het aanmaken van vijf ‘Applets’. Als je IFTTT Pro (4,50 euro per maand voor 20 ‘Applets’) of IFTTT Pro+ (8,90 per maand voor een oneindig aantal verbindingen) neemt zijn de verbindingen nóg sneller en krachtiger. Ook kan je met deze Pro-abonnementen meerdere acties aan elkaar koppelen en zo een hele reeks van recepten in gang zetten.

IFTTT-voorbeelden: eindeloze mogelijkheden

Om jouw creativiteit even goed te triggeren hebben wij enkele handige en ook aparte voorbeelden van IFTTT op een rij gezet.

Schakel automatisch je Philips Hue-verlichting in bij zonsondergang en zet je lampen uit bij zonsopgang;

Koppel een product aan een RSS-feed en verstuur automatisch een mail als deze bij een van jouw favoriete winkels in de aanbieding is;

Ontdek nieuwe muziek en clipjes via het algoritme van YouTube en koppel deze afspeellijst aan een playlist van Spotify. Dat scheelt weer knip en plak werk;

Zorg ervoor dat als jouw iPhone verbinding maakt met de wifi op je werk, dat je niet gestoord wil worden door privé-contacten;

Ontvang een mailtje als je een (belangrijke) oproep op je iPhone hebt gemist.

Een IFTTT-voorbeeld van de buitencategorie

Dan nog een apart (en moeilijk) voorbeeld om het af te leren. Praat je met iemand waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar je wil diegene ook niet ook niet kwetsen? Of zit je in een vergadering waar je zo snel mogelijk weg wil? Zorg ervoor dat je gebeld wordt door… jezelf!

Plaats een IFTTT-applet hiervoor in een widget op je thuisscherm en koppel deze aan een VoIP-dienst zoals Skype. Als je je nummer koppelt aan de ‘Trigger’ in de widget, krijg je dus automatisch een belletje en kun je een gesprek faken. Uiteraard zijn hier extra kosten aan verbonden, want als je echte nummers met Skype wilt bellen, betaal je ervoor. Je moet de ongemakkelijke situatie wel heel graag willen vermijden als je dat ervoor over hebt. Veel plezier met programmeren!