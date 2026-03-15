Opgelet! 5 signalen dat iemand je probeert te hacken in WhatsApp

Cybercriminelen slaan steeds vaker met succes toe en proberen ook jouw WhatsApp te hacken – hier zijn 5 signalen die daar op kunnen wijzen.

5 signalen dat iemand je probeert te hacken in WhatsApp

Hackers richten zich steeds vaker op chat-apps zoals WhatsApp. Ze proberen bijvoorbeeld een verificatiecode te bemachtigen of een extra apparaat aan je account te koppelen. Gelukkig zijn er vaak duidelijke signalen wanneer iemand probeert toegang te krijgen tot je account – we zetten de 5 belangrijkste voor je op een rij.

1. Je ontvangt ongevraagd een verificatiecode

Een van de duidelijkste signalen is een sms met een WhatsApp-verificatiecode terwijl je zelf niet probeert om in te loggen. Dat betekent meestal dat iemand anders probeert jouw account te registreren op een nieuw apparaat. Die persoon heeft dan alleen nog jouw verificatiecode nodig. Deel deze code dus ook nooit met iemand. Ook niet als iemand zegt dat de code per ongeluk naar jouw nummer is gestuurd.

2. Je moet ineens opnieuw inloggen

Normaal gesproken blijf je gewoon ingelogd in WhatsApp. Word je plotseling uit de app gegooid en moet je opnieuw je telefoonnummer verifiëren? Dan is de kans groot dat iemand je account al op een ander toestel probeert te activeren. Log in dat geval zo snel mogelijk opnieuw in. Daarmee verbreek je meestal meteen de toegang van de andere partij.

3. Er zijn onbekende apparaten gekoppeld

Met WhatsApp Web en gekoppelde apparaten kun je WhatsApp ook op een computer of tablet gebruiken. Dat is in principe best handig, maar criminelen proberen via deze functie nogal eens om WhatsApp te hacken. Controleer daarom regelmatig welke apparaten er gekoppeld zijn. Dat doe je als volgt:

Open WhatsApp; Tik rechtsonder op ‘Jij’; Tik op ‘Gekoppelde apparaten’; Verwijder alle apparaten die je niet kent.

4. Vrienden ontvangen vreemde berichten van jou

Wanneer vrienden of familie aan je vragen waarom je vreemde berichten stuurt, is dat ook een signaal. Het gaat dan vaak om berichten waarin om geld of verificaties wordt gevraagd, of waar links in staan naar onbekende websites. Als jij die berichten niet hebt gestuurd, is de kans groot dat iemand anders toegang heeft tot jouw account.

5. Je ontvangt verdachte berichten over jouw account

In een poging jouw WhatsApp te hacken, sturen hackers soms berichten die van een officiële bron lijken te komen. Denk aan een beveiligingsmelding of een verzoek om je account te controleren. Vaak zit er een link bij of wordt er gevraagd om een verificatiecode. Dit soort berichten zijn echter altijd nep, want bedrijven zoals Meta vragen dit soort gegevens nooit via chatberichten. Klik dus ook nooit zomaar op links in dergelijke berichten.

Dit moet je meteen doen bij een hack-poging

Denk je dat iemand je WhatsApp-account probeert te hacken? Neem dan meteen de volgende stappen:

Log opnieuw in bij WhatsApp;

Controleer de gekoppelde apparaten;

Schakel tweestapsverificatie in;

Waarschuw je contactpersonen als er verdachte berichten zijn verstuurd.

Door snel te handelen, kun je meestal voorkomen dat iemand daadwerkelijk toegang krijgt tot je chats.

