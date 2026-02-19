‘iDEAL is bijgewerkt naar Wero’: pas op voor dit gevaarlijke spambericht

Oplichters maken misbruik van de overgang van iDEAL naar Wero, waardoor de kans op fraude steeds groter wordt. Pas goed op voor dit gevaarlijke spambericht over iDEAL!

iDEAL wordt Wero

Opgelet als je regelmatig online betalingen doet! De komende periode gaat er veel veranderen, want iDEAL verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Het Nederlandse betaalsysteem wordt vervangen door Wero, dat is gebaseerd op iDEAL. Inmiddels zijn de eerste veranderingen zichtbaar, want het logo van Wero verschijnt naast dat van iDEAL bij het doen van online transacties. Helaas proberen oplichters misbruik te maken van de overgang naar Wero, waardoor spamberichten vaker worden verzonden.

Pas de komende tijd goed op als je berichten binnenkrijgt over iDEAL of Wero, want de kans is groot dat het gaat om spamberichten. Er wordt nu gewaarschuwd voor een gevaarlijk spambericht, dat misinformatie verspreidt over iDEAL en Wero. Dit bericht dat iDEAL is bijgewerkt naar Wero en dat je jouw identiteit moet bevestigen om misbruik te voorkomen. Heb je dit bericht binnengekregen? Klik dan niet op de link en verwijder het sms’je direct. Zo ziet het spambericht eruit:

Pas op voor oplichting

Het is belangrijk om te weten dat je als gebruiker helemaal niets hoeft te doen voor de overgang van iDEAL naar Wero. Deze overgang gaat automatisch, dus het is niet nodig om je opnieuw te identificeren of andere belangrijke informatie in te vullen. Spamberichten over iDEAL en Wero beweren dit vaak wél, om zo gevoelige gegevens van je te stelen. Klik daarom nooit op onbekende links in vreemde berichten, zoals het sms-bericht hierboven.

Heb je toch op de link geklikt? Vul dan geen gegevens in als je gebruikersnaam, wachtwoord of banknummer. Verlaat de webpagina direct en verwijder het spambericht over iDEAL en Wero. Het is aan te raden om je bank te contacteren als je toch belangrijke bankgegevens hebt ingevuld. Heb je ook wachtwoorden achtergelaten? Wijzig deze dan direct, zodat je accounts weer opnieuw beveiligd zijn. Voer desnoods een virusscan uit op je smartphone om eventuele malware op te sporen.

Meer over iDEAL en Wero

Pas in 2027 verdwijnt iDEAL helemaal, dus het is belangrijk om de komende maanden oplettend te blijven bij mogelijke spamberichten over de betaaldienst. Onthoud dat iDEAL, Wero en je bank nooit zullen vragen om persoonlijke gegevens, wachtwoorden en betaalgegevens via een sms-bericht of via een mail. Gebeurt dat wel? Dan heb je te maken met een spambericht, waarmee er mogelijk malware op je smartphone terechtkomt. Verwijder dat bericht dus direct om gevaren te voorkomen.

Controleer bij berichten van onbekende afzenders altijd het nummer of het mailadres, daaraan zie je vaak al dat het om een spambericht over iDEAL en Wero gaat. De vuistregel is in ieder geval: gebruikers hoeven niks te doen voor de overgang van iDEAL naar Wero. Doe dat dus ook niet, want dat is de beste manier om te voorkomen dat je gegevens in de handen van oplichters belanden. Wil je op de hoogte blijven van iDEAL en Wero? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!