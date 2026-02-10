Van iDeal naar Wero: pas op voor deze 5 gevaarlijke vormen van oplichting

Met de overstap van iDeal naar Wero is de kans op oplichting groter dan ooit. Pas op voor deze vijf veelgebruikte manieren van fraude!

iDeal wordt Wero

Het doen van online betalingen gaat binnenkort veranderen, want iDeal verdwijnt en maakt plaats voor Wero. Wero is een nieuw Europees betaalplatform dat is gebaseerd op iDeal. De komst van Wero moet digitale betalingen veiliger en sneller maken, maar vergroot ook de kans op oplichting. Pas daarom op voor deze vijf gevaarlijke manieren van oplichting, die door criminelen worden ingezet bij de overgang van iDeal naar Wero!

1. Wero activeren is niet nodig

Er gaan op dit moment veel mails en berichten rond met misinformatie over Wero. Criminelen verspreiden berichten, die beweren dat je Wero moet activeren. Het is belangrijk om te weten dat je als gebruiker niets hoeft te doen voor de overstap van iDeal naar Wero. Je hoeft dus geen nieuw account te maken en het is niet nodig om Wero te activeren. Deze overgang gaat automatisch en daar hoef jij niks voor te doen.

2. Nooit inloggen op onbekende websites

Krijg je toch een mail of bericht over de overstap naar Wero? Controleer dan goed wie de afzender van het bericht is. De kans is groot dat je met oplichting te maken hebt als er wordt verwezen naar een onbekende website. Het is nooit nodig om in te loggen op een website die informatie geeft over de overgang van iDeal naar Wero, dus doe dat ook niet om oplichting te voorkomen en je inlogggegevens veilig te houden. Verwijder bij twijfel het bericht en klik niet op links naar onbekende webpagina’s.

3. Installeer geen nieuwe app

De komende tijd maakt iDeal plaats voor Wero, maar heeft geen gevolgen voor de applicaties die je gebruikt. Betalingen lopen nog steeds via de applicatie van je bank, waardoor je geen nieuwe app hoeft te installeren op je smartphone of tablet. Wero heeft geen aparte applicatie, maar het is een bekende manier van oplichters om dit bij de overstap van iDeal wél te beweren. Let dus goed op, want het is nooit nodig om een Wero-app te installeren. Deze neppe applicaties zijn gevaarlijk en bevatten waarschijnlijk malware, installeer ze dus niet.

4. Pas op met klantenservice

Er gaan niet alleen gevaarlijke mails en berichten over iDeal en Wero rond, criminelen zetten ook neppe websites in elkaar. Deze webpagina’s doen alsof ze informatie verschaffen over de overstap van iDeal naar Wero, maar worden in werkelijkheid gebruikt voor oplichting. Zoek je bijvoorbeeld naar een klantenservice om je te laten informeren over Wero? Pas dan goed op, want de kans is reëel dat je op een neppe pagina terechtkomt. Contacteer daarom je bank alleen via de officiële kanalen, zoals de app of website van de bank.

5. Houd je gegevens privé

De vuistregel om oplichting bij de overgang van iDeal naar Wero te voorkomen is eenvoudig: houd al je gegevens privé. Je hoeft als gebruikers niks te doen voor de overstap naar Wero, dus vul nergens belangrijke gegevens als je naam, bankgegevens of wachtwoorden in. Houd deze gegevens privé en deel ze met niemand, ook niet als daar in een mail voor wordt gevraagd. Je bank heeft geen nieuwe gegevens nodig voor de transitie naar Wero, dus je hoeft deze nóóit in te vullen. Criminelen laten het wel zo lijken, maar in praktijk proberen ze gegevens te stelen om in je accounts te komen.

Meer over iDeal en Wero

Er komen dus grote veranderingen aan, maar als gebruiker zul je weinig merken van de verschillen tussen iDeal en Wero. Criminelen proberen misbruik te maken van de situatie, terwijl je helemaal niks hoeft te doen voor de overgang naar Wero. Deel daarom nooit belangrijke informatie, installeer geen nieuwe Wero- (of iDeal-)apps op je smartphone en verwijder vreemde berichten en mails. Zo voorkom je dat je het slachtoffer wordt van oplichting bij de overgang van iDeal naar Wero.

Heb je toch op een onbekende of vreemde mail geklikt? Controleer dan goed of er geen vreemde afschrijvingen op je bankrekening verschijnen. Neem contact op met je bank als dat wel het geval is, zij kunnen je helpen bij vervolgstappen. Pas in 2027 verdwijnt iDeal compleet, waardoor het belangrijk is om de komende maanden voorzichtig te zijn bij berichten, mails en reclames over Wero. Wil je op de hoogte blijven van de overstap naar Wero? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!