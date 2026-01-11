Pas op: nieuwe vorm van oplichting via iDeal – zo blijf je veilig

Opgepast als je regelmatig betaalt via iDeal, want er gaat een nieuwe vorm van oplichting rond bij de betaalmethode. Zo blijf je veilig!

Oplichting via iDeal

De overgangsfase van iDeal naar Wero is begonnen! Voor veel Nederlanders is iDeal hét betalingssysteem voor digitale transacties. Daar komt straks verandering in, want iDeal maakt plaats voor Wero. Dat wordt het nieuwe Europese betalingssysteem, dat is gebaseerd op iDeal. Om deze overgang probleemloos te laten verlopen verschijnt vanaf januari 2026 het logo van Wero bij digitale betalingen die met iDeal worden verwerkt.

Er komen grote veranderingen aan, waardoor het belangrijk is om de komende tijd nog beter op te passen voor eventuele oplichting via iDeal. Criminelen proberen misbruik te maken van de overgang naar Wero en worden de komende tijd vermoedelijk steeds actiever. Zo sturen oplichters regelmatig tekstberichten of mails rond, die over de transitie van iDeal naar Wero gaan. Deze berichten zijn misleidend, want criminelen proberen je gegevens of geld te stelen via links naar gevaarlijke websites. Daarvoor waarschuwt nu ook KPN:

Er gaat momenteel een phishing mail rond m.b.t. de verandering van iDeal naar Wero. Hoewel dit klopt, is de mail niet daadwerkelijk afkomstig van KPN. Klik daarom vooral niet op de link in de mail. Blokkeer de afzender en verwijder de mail. — KPN Webcare (@KPNwebcare) January 7, 2026

Zo blijf je veilig

Krijg je de komende tijd sms’jes of e-mails binnen, die gaan over de overgang van iDeal naar Wero? Controleer dan goed wie de afzender is en welke informatie in het bericht wordt gegeven. Het is belangrijk om te weten dat jij als gebruiker niks hoeft te doen bij de overgang van iDeal naar Wero. Krijg je via bijvoorbeeld je Mail-app of WhatsApp een bericht binnen, waarin je dat wel moet doen? Let dan goed op, want het gaat dan vermoedelijk om oplichting via iDeal.

Criminelen kunnen gegevens en informatie in de meeste gevallen alleen stelen als je op een link naar een gevaarlijke website klikt. Wanneer je een bericht hebt ontvangen over iDeal met een weblink naar een onbekende pagina is de kans groot dat het om oplichting gaat. Blokkeer de afzender in dat geval direct en verwijder het bericht. Het belangrijkste is dat je nooit op de link naar de website klikt, zodat je zeker weet dat jouw gegevens veilig blijven.

iDeal wordt Wero

Deel online daarnaast nooit persoonlijke gegevens, ook niet als daar in een bericht over de transitie van iDeal naar Wero om wordt gevraagd. Krijg je een bericht over iDeal en twijfel je of het om oplichting gaat? Zoek dan via de officiële kanalen de contactgegevens op van de zogenoemde afzender van het bericht. Zoek daarvoor bijvoorbeeld het nummer van je bank of provider op via internet, zodat je zeker weet dat je niet met criminelen in contact komt.

Binnenkort ga je de eerste veranderingen van de overgang van iDeal naar Wero zien. Wero heeft meerdere voordelen, zo wordt het maken van transacties naar het buitenland eenvoudiger en gaat het om een Europees betaalsysteem. Er komt bovendien een digitale Europese Wallet-app om betalingen veiliger en gemakkelijker te maken.