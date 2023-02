Apps en opslag kopen: koppel iDEAL aan jouw Apple ID en iCloud

Koop jij wel eens wat via je Apple ID? Apps? iCloud-opslag? Dat kan soms lastig zijn. Lees hier hoe je iDEAL koppelt aan je Apple ID en iCloud, zodat je nooit meer betalingsproblemen hebt.

iCloud-opslag en apps kopen via iDEAL

Om meer geheugen op je iPhone (of iPad) te krijgen, heb je een iCloud-opslagabonnement nodig. Hiervoor moet je dan wel eerst geld op je Apple ID zetten, zodat je iCloud-abonnement daarmee betaald wordt. Geld op je account zetten kan op verschillende manieren, zo is het mogelijk cadeaubonnen te kopen en die toe te voegen.

Een veel handigere manier om te betalen is het koppelen van iDEAL aan jouw Apple ID. Door iDEAL aan jouw account te koppelen, verhoog je het saldo op je Apple ID direct vanaf je bankrekening. Met dit saldo betaal je vervolgens voor apps (of abonnementen) in de App Store en betaal je automatisch voor je iCloud-abonnement.

Zo koppel je iDEAL aan Apple ID en iCloud

Super handig dus, maar hoe stel je deze functie in? Om met iDEAL voor iCloud te betalen, moet je een betaalmethode toevoegen bij ‘Instellingen’. iDEAL koppelen aan iCloud doe je op volgende manier:

Open ‘Instellingen’; Tik op je Apple ID; Kies voor ‘Betaling en verzending’; Ga naar ‘Voeg betaalmethode toe’; Tik op ‘iDEAL’ en voer de bankgegevens in.

Als je de kaartgegevens correct hebt ingevoegd bij iDEAL, is het daarna mogelijk om abonnementen te koppelen aan deze betaalmethode. Zo hoef je het saldo op je Apple ID niet iedere maand te verhogen, omdat je bijvoorbeeld meer opslag hebt gekocht bij iCloud. Pas wel op dat je een overzicht houdt van welke abonnementen je koppelt aan iDEAL, anders kunnen de kosten snel oplopen.

Waarom een iCloud-abonnement afsluiten?

Het afsluiten van een iCloud-abonnement is een makkelijke manier om meer opslag én functies toe te voegen aan jouw Apple-device. Met iCloud Plus kies je tussen 50, 200 of 1000 GB opslag, daarnaast krijg functies als Privédoorgifte en Verberg mijn e-mailadres. iCloud is via ieder Apple-device toegankelijk, waardoor je al je bestanden altijd bij de hand hebt – ongeacht het apparaat dat je gebruikt.

Naast meer opslagruimte krijg je bij iCloud Plus dus de functie Privédoorgifte (in het Engels heet de functie Private Relay) erbij. Met deze instelling is internetten veiliger dan ooit. Je internetverkeer verloopt dan versleuteld, waardoor niemand ziet welke websites je bezoekt. Op die manier zijn je IP-adres, locatie en andere gevoelige internetgegevens beschermd.

Een iCloud Plus-abonnement kost tussen de 0,99 euro en 9,99 euro per maand, afhankelijk van hoeveel extra opslag je wilt. Wat ons betreft is dit bedrag het zeker waard, want zo staan je bestanden en foto’s veilig in een cloud én gaan ze niet verloren als je telefoon gestolen wordt. Betalen is nu ook geen probleem meer, zeker nu het mogelijk is om iDEAL te koppelen aan je iCloud!

Meer leren over wat je allemaal met jouw Apple-producten kunt?