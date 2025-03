Zie je naast de klok op je iPhone opeens een nieuw icoontje dat je nog niet eerder hebt gezien? Dan heb je (per ongeluk) een speciale functie aangezet.

Heb je een vreemd icoontje naast de klok op je iPhone: dit is het

Normaal zie je boven aan het scherm van je iPhone de klok, de notch (of het Dynamic Island), je dataverbinding en de status van de batterij. Maar als je opeens een nieuw, vreemd icoontje ziet naast de klok is dat wel even vreemd.

Waarschijnlijk heb je dan (al dan niet per ongeluk) de functie ‘Focus’ aangezet. Deze functie zit al sinds iOS 15 op je iPhone en is een uitbreiding op de functie Niet Storen. Handig als je even niet gestoord wilt worden en geen notificaties wilt ontvangen. Het verschil met Niet Storen is dat je bij een Focus zelf kiest of je van bepaalde mensen toch meldingen wilt ontvangen (of niet).

Je iPhone heeft een aantal standaardopties waaruit je kunt kiezen, waaronder Autorijden, Gamen, Mindfulness, Slaap, Werk en lezen. Je kunt ook zelf een Focus aanmaken en dan zelf een naam, kleur en symbool kiezen.

Focus aan- en uitzetten

De makkelijkste manier om een Focus aan te zetten is via het bedieningspaneel. Dat open je op een iPhone met Face ID door omlaag te vegen vanaf de rechterbovenhoek van het scherm. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Daarna tik je op ‘Focus’ en kies je de de focus die je wilt inschakelen (zoals Niet storen). Op dezelfde manier kun je ook een Focus uitzetten.

Als je dan terugkeert naar het beginscherm zie je dat er een icoontje is verschenen naast de tijd linksboven. Afhankelijk van de focus die je hebt gekozen kan dit een pictogram zijn van een maan, bed en nog veel meer.

Focus verwijderen

Vind je de Focus maar irritant? Dan kun je hem ook verwijderen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen, scrol naar beneden en tik op ‘Focus’;

Tik op de Focus die je wilt verwijderen;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Verwijder focus’.

De Focus ‘Niet Storen’ kun je niet verwijderen.

