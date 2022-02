iCloud werkt niet: al je iCloud-problemen opgelost

Krijg je een foutmelding van iCloud? iCloud werkt niet? Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. In dit artikel zetten we de problemen én oplossingen op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iCloud werkt niet! Problemen en oplossingen

iCloud is de naam van Apple’s clouddienst. Deze zorgt ervoor dat allerlei gegevens tussen je apparaten gelijk worden gehouden. Dat begint simpel, met het synchroniseren van je contacten, bladwijzers, herinneringen en notities, maar iCloud is daarnaast ook nog een e-mailservice, wachtwoordbeheerder en VPN-dienst (Privédoorgifte). Kortom, heel veel onderdelen van je Apple-apparaten vertrouwen op iCloud. Des te vervelender dus als iCloud niet werkt – en dat gebeurt vaker dan je denkt.

Gelukkig is er in veel gevallen wel een gemakkelijke oplossing voor je iCloud-problemen. En deze zetten we hier voor je op een rij.

1. Ik kan geen verbinding maken met iCloud

Als je een foutmelding krijgt dat je geen verbinding kunt maken met iCloud, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Het ligt misschien voor de hand, maar controleer als eerste of je internet het doet. Dit doe je bijvoorbeeld door in Safari naar Google te gaan.

Als Google wel werkt, is de volgende stap dat je de status van Apple-diensten checkt. Hiervoor heeft het bedrijf een speciale statuspagina in het leven geroepen. Op Apple System Status zie aan de hand van bolletjes hoe het zit met de verschillende diensten van Apple. Groen betekent: alles in orde. Geel: hier zijn nog kleinere problemen. Rood: de dienst is op dit moment onbereikbaar en werkt niet.

Bij laatstgenoemde ligt de fout dus niet bij jou, maar bij Apple. Dan rest er niets anders dan wachten totdat Apple het probleem opgelost heeft.

2. Ik krijg een foutmelding van iCloud

Krijg je een vage foutmelding van iCloud, maar weet je zeker dat je internet hebt en er geen problemen bij Apple zelf zijn? Eventueel moet je dan eerst nieuwe gebruikersvoorwaarden accepteren. Melding per ongeluk weggeklikt? Ga dan naar ‘Instellingen>[je naam]’. Daar zal dan automatisch nog een keer de melding verschijnen.

Zijn het niet de nieuwe gebruikersvoorwaarden? Dan doet uitloggen en opnieuw inloggen vaak wonderen. Ga hiervoor naar ‘Instellingen>[je naam]>Log uit’. Voor de zekerheid tik je ook op ‘Media en aankopen’ en kies je daar voor ‘Log uit’. Daarna ga je weer opnieuw inloggen.

3. iCloud synchroniseert geen gegevens

Verschijnen de wijzigingen van een apparaat niet op je andere apparaten? Dan gaat er iets mis met het synchroniseren. Soms moet je gewoon even geduld hebben – het eerste apparaat moet zijn wijzigingen uploaden, en het andere apparaat moet deze dan weer downloaden.

Het zou ook kunnen dat je een bepaald onderdeel van iCloud hebt uitgeschakeld. Dit controleer je via ‘Instellingen>[je naam]>iCloud. Hier staan alle onderdelen op een rij. Wordt bijvoorbeeld een herinnering niet naar je verschillende devices gesynchroniseerd? Kijk dan of de schakelaar naast ‘Herinneringen’ is geactiveerd.

Een derde optie is dat je iCloud-opslag vol is, en er dus geen nieuwe bestanden meer geüpload kunnen worden naar iCloud. In dat geval heb je twee opties. Of je verwijdert onderdelen uit je iCloud (Drive, Foto’s en Notities nemen vaak de meeste ruimte in beslag), of je koopt een opslagabonnement. Bijkomend voordeel: met zo’n opslagabonnement krijg je ook meteen toegang tot iCloud+.

4. iCloud vraagt continu naar mijn wachtwoord

Dit is een oude fout die zo nu en dan opduikt. Je bent bezig met je iPhone, maar uit het niets verschijnt de melding dat je moet inloggen bij iCloud. Dat doe je netjes, maar een paar minuten later krijg je weer dezelfde inlog te zien.

Als de status-pagina van Apple geen problemen laat zien, dan is de eerste stap een herstart van je telefoon. Werkt dat niet? Ga dan weer uit- en inloggen bij iCloud op je iPhone.

Heeft ook dat geen effect? Ga dan het wachtwoord van je Apple ID veranderen. Dit doe je via de accountpagina van Apple.

5. Ik kan niet inloggen op iCloud

Als je probeert in te loggen bij iCloud op je iPhone maar de foutmelding ‘Verificatie mislukt’ krijgt, zijn er een paar manieren om dit te verhelpen:

Zoals altijd doet een herstart van je telefoon wonderen. Dat verhelpt de meeste problemen. Blijf je de foutmelding krijgen?

Vreemd genoeg kan een verkeerde datum en tijd op je iPhone ervoor zorgen dat de verificatieproblemen ontstaan. Je herstelt dit via ‘Instellingen>Algemeen>Datum en tijd’ te gaan. Zorg ervoor dat ‘Sel automatisch in’ aan staat.

Meer problemen?

Heb je nog meer problemen met iCloud die we in dit artikel niet noemen. Laat het ons dan weten in de reacties onder aan dit artikel, en we gaan het verhaal uitbreiden met jouw probleem en onze oplossing.