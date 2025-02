iCloud werkt niet? Deze Mac-app lost je probleem op

Worden bestanden niet meer geüpload naar je iCloud Drive? Verschijnen gegevens van de iPhone-app niet meer in de Mac-versie? Dan zit er een kink in de iCloud-kabel. Maar deze app lost je probleem op!

iCloud-problemen

iCloud werkt over het algemeen heel stabiel. Plaats je een paar bestanden in iCloud Drive op je Mac, dan verschijnen ze in een mum van tijd – en vice versa. Andere apps gebruiken dan weer CloudKit voor synchronisatie, met als grote voordeel dat het helemaal onzichtbaar en dus lekker intuïtief werkt. Maar dit voordeel is tegelijkertijd ook wel een nadeel. Want als iCloud eens niet werkt, is er een geen enkele manier om te achterhalen waar dat aan ligt.

Gelukkig hebben we bij iPhoned een leuke app ontdekt die daar wat meer duidelijkheid in brengt. Hiermee zie je namelijk precies met wat voor bestand of welke gegevens iCloud moeite heeft. In de tip hieronder laten we je zien hoe de app werkt.

Cirrus toont iCloud-activiteit

De app heet Cirrus en is ontwikkeld door Eclectic Light. Hij biedt vier belangrijke functies waarmee je meer inzicht krijgt in je iCloud-problemen en ze mogelijk zelfs kunt oplossen.

Bestanden downloaden en verwijderen – Cirrus laat je handmatig iCloud-bestanden downloaden naar je Mac of juist verwijderen uit de lokale opslag om ruimte vrij te maken. Gedetailleerde informatie – Je krijgt uitgebreide details over bestanden en mappen in iCloud, inclusief hun status en metadata. Testupload uitvoeren – Door een testbestand te uploaden, kun je vastgelopen uploads weer op gang helpen. iCloud-logbestanden bekijken – De app biedt speciale toegang tot logactiviteiten die gerelateerd zijn aan iCloud, zodat je kunt achterhalen waar het probleem zit.

Zo gebruik je Cirrus

Cirrus is gratis te downloaden via de website van de ontwikkelaar en werkt op macOS, zelfs op oudere versies zoals El Capitan. Volg deze stappen om de app te gebruiken:

Download Cirrus – Ga naar Eclectic Light en download de nieuwste versie van Cirrus. Open de app en geef de nodige toegangsrechten. Controleer je iCloud-bestanden – In het hoofdvenster zie je een lijst met bestanden in iCloud Drive en hun status. Hier kun je zien of er bestanden vastzitten in het synchronisatieproces. Problemen oplossen Klik met de rechtermuisknop op een bestand en kies Download als het niet correct is gesynchroniseerd. Gebruik de Evict-optie om een lokaal bestand te verwijderen en opnieuw te laten downloaden vanuit iCloud. Voer een testupload uit via het menu Upload Test File om te zien of iCloud nog steeds goed werkt. Bekijk logactiviteiten Onder het tabblad Logs kun je de iCloud-gerelateerde activiteiten bekijken. Dit helpt om te zien welke bestanden problemen ondervinden en waar de vertraging zit.

Cirrus is een must-have voor Apple-gebruikers

Cirrus is een handig gereedschap voor iedereen die weleens met iCloud-problemen kampt. Het biedt inzicht in de synchronisatie van je bestanden en helpt je vastgelopen uploads of downloads weer op gang te brengen. Een must-have als je afhankelijk bent synchronisatie via iCloud!

