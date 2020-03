Sinds de iOS 13.4-update is het mogelijk om complete mappen in je iCloud met andere mensen te delen. Heel handig natuurlijk voor werk- of schoolprojecten. Zo doe je het.

iCloud-mappen delen met anderen: zo werkt het

Oorspronkelijk was de deelfunctie bedoeld voor de grote iOS 13-update van september 2019. Apple bleek toen tegen een aantal problemen aan te lopen. Het was al wel mogelijk om samen te werken in iCloud-bestanden, maar je kon nog geen mappen delen.

Met de laatste update heb je de mogelijkheid om in de Bestanden-app volledige mappen met anderen te delen. Heel handig voor werk-of schoolprojecten, want in een gedeelde map kunnen deelnemers de bestanden openen en wijzigingen aanbrengen. Het werkt als volgt.

Open de Bestanden-app in je iPhone of iPad; Ga naar je iCloud Drive door onder ‘Bladeren’ op de locatie ‘iCloud Drive’ te tikken; Houd de map die je wil delen ingedrukt en tik op ‘Deel’; Je ziet nu het deel-venster. Veeg het venster omhoog om het in zijn geheel te zien; Tik op ‘Voeg personen toe’; Als je klaar bent, kies je de gewenste manier om een uitnodiging voor delen te versturen.

Toegankelijkheid voor delen aanpassen

Je kiest zelf welke rechten de personen krijgen met wie je de map deelt. Dit doe je onder ‘Opties voor delen’. Er staat standaard aangevinkt dat de map toegankelijk is voor personen die je uitnodigt, en dat deze personen ook wijzigingen in jouw map kunnen aanbrengen.

Ook kun je ervoor kiezen om je map openbaar te maken. Kies dan voor de optie ‘Iedereen die de link heeft’. Onder ‘Bevoegdheid’ kun je ook nog de optie ‘alleen lezen’ aanvinken. De personen met wie je de map deelt kunnen dan wel de inhoud van de map zien, maar mogen geen wijzigingen aanbrengen.

Meer over iOS 13.4

Deze week verschenen iOS 13.4 en iPadOS 13.4. De updates brengen een aantal verbeteringen met zich mee. Naast de mogelijkheid om iCloud-mappen te delen, zijn er nieuwe Memoji stickers toegevoegd, is er nu muis- en trackpad-ondersteuning voor de iPad en krijgt de Mail-app een nieuwe toolbar. Ook wordt het hiermee mogelijk om Apple CarKey te gaan gebruiken. Op onze overzichtspagina lees je alles over de verbeteringen van de 13.4-update.