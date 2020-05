Synchronisatie van iCloud-foto’s werkt niet: dit kun je doen

Wanneer je je foto’s hebt opgeslagen in je iCloud kun je deze bekijken op al je apparaten. Maar krijg je bijvoorbeeld niet je iCloud-foto’s te zien op je iPad? Probeer dan deze oplossingen.



1. Check of synchronisatie is ingeschakeld

Het opslaan van je foto’s in iCloud is enorm handig: zo heb je op al je Apple-apparaten je foto’s bij de hand. Ook hoef je niet bang te zijn dat je al je foto’s kwijt bent wanneer je toestel het niet meer doet of als je hem kwijtraakt. Maar wat als de synchronisatie van je foto’s niet meer werkt op één van je apparaten? Wij zetten een aantal oplossingen voor je op een rijtje.

Het is allereerst belangrijk om te checken of je synchronisatie van je fotobibliotheek wel hebt ingeschakeld. Dit doe je als volgt:

Open je instellingen-app’; Scroll naar beneden en tik op Foto’s; Onder iCloud zie je een schakelaar staan naast ‘iCloud-foto’s’; Als dat nog niet het geval is, schakel dan iCloud-foto’s in.

Zorg ook dat je een goede internetverbinding hebt, en dat je op al je apparaten bent ingelogd met je Apple ID.

2. Controleer of er een storing is bij Apple

Om te kijken of het probleem niet bij Apple zelf ligt is het verstandig om eerst te checken of er storingen zijn met de iCloud-service. Ga hiervoor naar de Systeemstatus-pagina van Apple. Hier zie je alle services van Apple staan. Als er een groene cirkel voor iCloud en Foto’s staat is er geen storing bij Apple.

3. Herstart je apparaten

Het klinkt misschien heel basaal, maar het kan goed dat synchronisatie weer werkt als je je apparaten opnieuw opstart. Het synchronisatieproces kan soms vastlopen. Door je apparaten even uit- en aan te zetten start het proces opnieuw op, wat het probleem kan verhelpen.

4. Synchronisatie forceren

Wanneer je foto’s na een herstart nog steeds niet op al je Apple-apparaten zichtbaar zijn kun je de synchronisatie forceren. Het is namelijk mogelijk om synchronisatie in- en uit te schakelen per apparaat. Wanneer het synchronisatieproces is bevroren herstart je deze geforceerd door het opnieuw in te schakelen.

Open de instellingen-app op je iPad of iPhone; Tik op Foto’s; Schakel de optie ‘iCloud-foto’s’ uit; Kies ‘Verwijder van iPhone of iPad’.

Je foto’s worden nu van je apparaat verwijderd, maar blijven nog in je fotobibliotheek in iCloud. Start je apparaat nu nogmaals opnieuw op, volg bovenstaande stappen nogmaals en schakel ‘iCloud-foto’s’ weer in. Op je MacBook is het ook mogelijk om synchronisatie te forceren. Dat doe je als volgt:

Open de Foto’s-app op je Mac; Klik in de menubalk bovenin het scherm op ‘Voorkeuren’; Schakel ‘iCloud-foto’s’ uit en verwijder de foto’s; Start je MacBook opnieuw en schakel iCloud-foto’s weer in.

Je foto’s worden nu geforceerd opnieuw gedownload op alle apparaten waar je synchronisatie hebt ingeschakeld. Open de Foto’s-app en wacht een paar seconden. Als het is gelukt komen je Foto’s nu langzaam de app binnengedruppeld.

5. Geduld is een schone zaak

Wanneer de foto’s niet direct op je apparaat staan, wacht dan eerst even geduldig af. Het kan soms even duren tot het synchronisatieproces weer volledig is opgestart. Laat je Foto’s-app dan ook een paar uur open staan en wacht af of de foto’s vanzelf worden geüpload. Zorg hierbij wel dat je apparaat op de stroom is aangesloten.

6. Neem contact op met Apple Support

Wanneer bovenstaande tips jouw probleem niet oplossen is het goed om contact op te nemen met Apple. Bel dan in Nederland met het nummer 0800-0201581. In België kun je bellen naar 0800-80404 (Frans) of 0800-80407 (Vlaams).

Ben je woonachtig in Luxemburg, neem dan contact op met (352) 800 24550. Wil je jouw probleem liever digitaal voorleggen? Dan kun je terecht bij de online afdeling van Apple Support. Via een chat kom je in contact met een medewerker van Apple, die vervolgens de mogelijke oplossingen samen met jou bespreekt.

