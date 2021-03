iCloud Foto’s overzetten naar Google Foto’s: zo doe je dat in 7 stappen

Apple maakt het voortaan makkelijk om je iCloud foto’s naar Google Foto’s over te zetten. Wij laten stap voor stap zien hoe je dit doet.

Lees verder na de advertentie.

iCloud Foto’s naar Google Foto’s overzetten

Apple heeft een nieuwe online tool uitgebracht die het veel makkelijker maakt om je foto’s naar Google Foto’s over te zetten. Dat komt goed van pas als je liever de foto-app van Google gebruikt, maar ook als je een back-up van je foto’s en video’s wilt maken.

Bij het overzetten van je media wordt er namelijk een kopie gemaakt, je oorspronkelijke foto’s en video’s blijven gewoon op je iCloud Foto’s staan. In deze tip laten we stap voor stap zien hoe je jouw bestanden veilig overzet.

Stap 1: controleer eerst dit voordat je begint

Voordat we beginnen met het daadwerkelijk overzetten van iCloud Foto’s naar Google Foto’s, zijn er een paar zaken die je even moet controleren. Door dit nu toe doen, weet je zeker dat het overzetten straks soepeltjes verloopt.

Je Apple ID heeft tweestapsverificatie aanstaan;

Je foto’s en video’s zijn opgeslagen in iCloud Foto’s;

Je hebt een Google Account om Google Foto’s te gebruiken;

Je Google Account heeft voldoende vrije ruimte.

Stap 2: iCloud foto’s naar Google Foto’s overzetten

Voldoen je accounts aan bovenstaande eisen? Dan is het nu tijd om je foto’s en video’s over te zetten. Dit kan zowel via je iPhone en iPad of Mac en computer.

Zo zet je iCloud Foto’s over naar Google Foto’s Ga naar de Gegevens en Privacy pagina van Apple (link) Log in met je Apple ID Kies de optie ‘Een kopie van je gegevens overzetten’ Klik in het volgende scherm op ‘selecteer doel’ en kies Google Foto’s Kies wat je over wilt zetten: foto’s, video’s of allebei Klik op ‘Ga Door’ tot je inlogt met je Google-account Volg de stappen op het scherm en bevestig het overzetten.

Afhankelijk van de hoeveelheid foto’s en video’s die je overzet kan het drie tot zeven dagen duren tot alle data overgezet is. Je krijgt een mailtje op het account van je Apple ID als de overdracht voltooid is.

Wil je meer weten over Google Foto’s en wat je er allemaal mee kunt? In onze uitgebreide tip leggen we aan je uit hoe Google Foto’s werkt en de opties die je hebt op iOS.

Lees ook: Dit zijn de mogelijkheden van Google Foto’s op iOS