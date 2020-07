iCloud Drive is heel handig. Het zorgt ervoor dat je op het ene Apple-apparaat aan een document kunt werken, en dit vervolgens op elk ander apparaat via je iCloud weer kan oppakken. Maar wat doe je als iCloud Drive niet werkt?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iCloud Drive werkt niet

Door de synchronisatie van iCloud kun je bestanden in iCloud Drive openen op elk gewenst Apple-apparaat. Je kunt documenten dus bijvoorbeeld op je Mac aanmaken en vervolgens op je iPhone bewerken. Hoe handig deze functie ook is, het kan wel eens vastlopen. Wanneer dat gebeurt wordt de Drive niet meer gesynchroniseerd, en worden er dus geen nieuwe bestanden meer geüpload in iCloud Drive.

Wanneer dit gebeurt, dan kun je het beste als eerste proberen om je apparaat opnieuw geforceerd te herstarten. Als dat niet helpt kun je het beste iCloud Drive herstellen. Dat doe je als volgt.

Maak eerst een backup van je bestanden

Ga allereerst naar de website van iCloud en log in met je Apple ID. Controleer of alle bestanden aanwezig zijn in iCloud. Ook is het verstandig een backup te maken van je bestanden, zodat je niets kwijtraakt. Dit kun je doen door je bestanden bijvoorbeeld op een usb-stick of externe harde schijf te zetten.

iCloud Drive herstellen op je Mac

Wanneer je bestanden veilig zijn kun je je iCloud Drive herstellen. Zo doe je dat op je MacBook:

Ga naar Systeemvoorkeuren via het Apple-menu; Klik rechtsboven in het venster op ‘Apple ID’; Klik vervolgens op ‘iCloud’ in de zijbalk aan de linkerkant; Zet vervolgens het vinkje naast ‘iCloud Drive’ uit.

Als al je bestanden veilig zijn in iCloud of ergens anders, dan kun je het beste kiezen voor ‘Verwijder van Mac’. Zodra je de functie weer activeert, kan het namelijk zijn dat macOS je bestanden dubbel uploadt. Wanneer je deze optie aanklikt, worden alle bestanden die je hebt geüpload naar iCloud Drive verwijderd.

Nadat je iCloud Drive hebt uitgeschakeld is het belangrijk om je MacBook opnieuw op te starten. Volg vervolgens bovenstaande stappen nogmaals en zet het vinkje bij iCloud Drive weer aan. Je bestanden worden weer opnieuw geüpload naar je iCloud Drive.

iCloud Drive herstellen op iPhone of iPad

Heb je geen MacBook bij de hand? Dan is het ook mogelijk om je iCloud Drive op je iPhone of iPad te herstellen. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app en tik op je naam; Tik vervolgens op ‘iCloud’; Zet de schakelaar achter ‘iCloud Drive’ uit.

Sluit je iPhone of iPad af en volg de stappen nogmaals om iCloud Drive weer in te schakelen.

Andere oplossingen

Als iCloud Drive nog steeds niet werkt, kun je ook eens proberen om iCloud Drive op al je Apple-apparaten uit te schakelen en weer opnieuw te activeren. Ook kun je proberen je iCloud volledig te herstellen. Dit doe je door op al je apparaten uit te loggen en weer opnieuw in te loggen. Maak altijd eerst een backup van je gegevens, zodat je de bestanden veilig kunt verwijderen van je apparaten.

Wil je meer handige oplossingen over iCloud-problemen? Op iPhoned delen we regelmatig handige tips. Zo leggen we uit wat je kan doen als iCloud-foto’s niet werkt. Ook laten we zien hoe je het overzicht bewaart in je iCloud en hoe je iCloud-mappen deelt met anderen.