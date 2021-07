Wel of geen iCloud-abonnement nemen? Dit is ons advies

Foto’s, video’s en andere bestanden: met iCloud heb je ze altijd en overal achter de hand. Heb jij een betaald abonnement op de opslagdienst nodig, of kun je met een gratis pakket vooruit? Dit is waarom je (g)een iCloud-abonnement moet nemen.

(G)een iCloud-abonnement nemen: ons advies

iCloud is Apples cloudopslagdienst. Bestanden (zoals foto’s en video’s) staan dus niet op een fysieke harde schijf (zoals die van je Mac), maar in de ‘cloud’. Zolang je een internetverbinding hebt kun je deze gegevens altijd en overal bekijken, gebruiken, bewerken en weer opslaan voor een volgende keer.

Het maakt hierbij niet uit welk apparaat je gebruikt. iCloud synchroniseert automatisch tussen iPhone, iPad, Mac(Book) en zelfs op Windows en Android (al werkt dit ietwat omslachtig).

Apple biedt vier soorten iCloud-abonnementen aan. Alleen het instappakket is gratis, voor de overige drie moet je de portemonnee trekken. Deze iCloud-abonnementen zijn er:

Opslagcapaciteit Prijs in euro per maand 5GB 0,00 (gratis) 50GB 0,99 200GB 2,99 2TB (2000GB) 9,99

Je kunt iCloud voor vrijwel alle soorten bestanden gebruiken. De opslagdienst bevat onder meer je contactenlijst, kalender, e-mailberichten, notities, herinneringen, foto’s en video’s, back-ups van Apple-apparaten en documenten. Wil je nog meer bestanden in iCloud zetten? Sleep ze dan naar de iCloud Drive-map op je Mac(Book) of Windows-computer.

Heb ik een iCloud-abonnement nodig?

Dat ligt eraan, maar voor veel mensen is het antwoord “Ja”. 5GB opslagcapaciteit zit heel snel vol, helemaal wanneer je wat foto’s en video’s wil opslaan. De volgende vraag – “Welk iCloud-abonnement is geschikt voor mij(n gezin)?” – beantwoorden we hieronder.

1. Voor wie is het 50GB-pakket interessant?

Wanneer je vooral op zoek bent naar een plek om back-ups van je belangrijke apparaten (denk aan iPhone en iPad) te maken is 50GB waarschijnlijk voldoende. Je hebt dan ook nog ruimte over voor wat foto’s, video’s en eventueel wat muziek. Wel is het verstandig om gedateerde back-ups weer te verwijderen, want anders groeit je cloudopslag uit zijn jasje.

2. Voor wie is het 200GB-pakket interessant?

Fotografeer je regelmatig en heb je graag meerdere back-ups van Apple-apparaten, dan kom je al snel bij het iCloud-abonnement met 200GB uit. Ook wanneer je met verschillende Apple-apparaten werkt (die ieder hun eigen back-ups maken) heb je waarschijnlijk niet genoeg aan 50GB.

3. Voor wie is het 2TB-pakket interessant?

Het 2TB-pakket is vooral interessant voor grootverbruikers en gezinnen met veel Apple-spullen in huis. Met Apple Gezinsdeling kun je de opslagruimte namelijk met vijf andere gezinsleden delen. Dit geldt trouwens ook voor het 200GB-abonnement.

Tip: Ben je van plan om het iCloud-abonnement met je familie te delen? Neem dan eens een kijkje bij Apple One. Met deze bundel krijg je meerdere Apple-diensten waaronder iCloud, Apple TV Plus en Apple Arcade voor een fractie van de normale prijs.

iCloud en de concurrentie

iCloud is zeker niet de enige aanbieder van cloudopslag. Bekende concurrenten zijn Google One, Dropbox, Box en OneDrive van Microsoft.

Voor veel Apple-liefhebbers is iCloud echter de meest logische keuze. De opslagdienst zit diep geïntegreerd in alle Apple-apparaten en werkt heel fijn en makkelijk op de achtergrond – al kunnen smaken natuurlijk verschillen.

Wanneer je zowel Apple als Windows/Android gebruikt, verandert de zaak. iCloud is wel beschikbaar op deze platformen, maar het werkt minder vloeiend dan wanneer je alles van Apple hebt. Gebruikers van meerdere systemen adviseren we daarom om vooral even de verschillende gratis proefperioden van cloudopslagaanbieders te gebruiken.

