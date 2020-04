Wil jij je account op Houseparty verwijderen, maar kom je er niet uit? In dit artikel laten we aan de hand van zes stappen zien hoe je je profiel definitief wist.



Account op Houseparty verwijderen: zo doe je dat

Het noodgedwongen thuiszitten legt videobel-app Houseparty geen windeieren. Op social media doen echter berichten de ronde dat de applicatie voor digitale huisfeestjes belangrijke apps, zoals PayPal en online bankieren, kan hacken. Het blijft echter bij geruchten. De makers van Houseparty loven daarom 1 miljoen dollar uit voor de eerste die met steekhoudend bewijs komt.



Open Houseparty; Tik op de smiley linksboven in het scherm; Druk op het tandwiel-tekentje naast ‘Friends’; Scrol naar beneden en kies ‘Privacy’; Tik op ‘Delete Account’ en bevestig je keuze; Voer vervolgens je wachtwoord in en geef nogmaals aan dat je je Houseparty-account écht wil verwijderen.

Hoe dan ook, sommige mensen nemen liever het zekere voor het onzekere en kiezen ervoor hun profiel te verwijderen. De app maakt het je overigens niet makkelijk, maar met onderstaande aanwijzingen kom je eruit. Een Houseparty-account verwijderen gaat zo:

Het profiel is verwijderd en als het goed is kom je weer op het beginscherm van Houseparty terecht. In tegenstelling tot veel andere apps bewaart men geen gegevens van je. Zodra het account is verwijderd, ben je dus ook echt alle gegevens kwijt. Indien je toch weer wil videobellen met vrienden moet je een nieuw account aanmaken.

Het blijft dus voorlopig bij aantijgingen: er zijn geen harde bewijzen dat Houseparty daadwerkelijk kampt met een beveiligingslek. Desalniettemin is het natuurlijk altijd verstandig om je online activiteiten goed te beschermen.

