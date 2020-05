Ga jij je slimme Apple-speaker verkopen, of reageert hij niet meer zo goed als eerst? Probeer de HomePod dan eens te resetten. iPhoned legt uit hoe.



HomePod resetten: zo werkt het

Je HomePod resetten kan op twee manieren: via je iPad, iPhone of MacBook, of gewoon via de slimme speaker zelf. Je zet de slimme speaker hierbij terug naar fabrieksinstellingen. Dit betekent dat al je instellingen en voorkeuren vergeten zijn.

HomePod resetten doe je zo:

Open de Woning-app op je iPad of iPhone; Houd het HomePod-icoon lang ingedrukt; Tik op ‘Instellingen’ en scrol naar beneden; Selecteer ‘Verwijder accessoire’ en kies ‘Gereed’.

Je kunt de HomePod ook via je Mac naar de fabrieksinstellingen brengen. Volg hiervoor bovenstaande stappen, maar open de Woning-app in stap 1 dan op je computer. Ook moet je dan twee keer op de HomePod tikken, in plaats van het knopje lang ingedrukt houden.

HomePod handmatig resetten

Heb je andermans HomePod overgekocht en lukt het daardoor niet om de speaker via de app te resetten? Dan kun je het best een handmatige reset uitvoeren. De speaker wordt dan naar de fabrieksinstellingen gezet zodat je ‘m aan je eigen smart home kunt toevoegen.

HomePod handmatig resetten gaat zo:

Trek de stekker van de HomePod uit het stopcontact, wacht vijf seconden en steek deze er opnieuw in; Wacht weer vijf seconden en houd dan de bovenkant van de speaker ingedrukt; Wacht tot het witte lichtje rood kleurt waarna Siri vertelt dat je op het punt staat om de speaker te resetten; Blijf de bovenkant ingedrukt houden totdat je drie piepjes hoort: de HomePod wordt nu gereset.

Waarom HomePod resetten?

De HomePod is een slim staaltje technologie, maar soms gaat er iets mis. Hierdoor is het handig om met een verse installatie te beginnen. Ook wanneer je HomePod vreemd reageert is het de moeite waard om de fabrieksinstellingen te herstellen. En ga je de slimme speaker ter reparatie terugsturen naar Apple? Zet hem dan ook van tevoren op fabrieksinstellingen; dan kunnen de reparateurs er snel mee aan de slag.

Meer tips voor je HomePod

De HomePod is officieel (nog) niet in Nederland verkrijgbaar, maar diverse winkeliers verkopen de slimme speaker alsnog. In onze uitgebreide slimme speaker-test kwam de HomePod als winnaar naar voren. Wanneer je een smart home met HomeKit wil maken kun je wat ons betreft geen betere speaker in huis halen. Check ook onze HomePod-beginnersgids om een vliegende start te maken.