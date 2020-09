Er staat één HomePod in de huiskamer, maar je gezin bestaat uit vier personen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen haar/zijn eigen afspeellijsten, kalenders en herinneringen kan toevoegen? Zo herkent je HomePod meerdere gebruikers.

Lees verder na de advertentie.

HomePod meerdere gebruikers laten herkennen

Heb jij je HomePod op een centrale plek in huis staan, zoals de woonkamer? Grote kans dat meerdere mensen de slimme speaker dan willen gebruiken. Standaard luistert hij slechts naar één iemand, maar via de instellingen kan Siri met alle personen uit je huishouden overweg. Zo herkent je HomePod meerdere gebruikers:

Open de Woning-app op je iPhone; Ga naar het ‘Woning’-tabblad en tik op het huisicoontje; Druk bij ‘Personen’ op je naam; Verschuif de schakelaar bij “Herken mijn stem” zodat het vakje groen wordt; Tik op ‘Ga door’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Zodra je de procedure hebt doorlopen, luistert de HomePod naar meerdere stemmen. Vanaf dat moment kan je partner, huisgenoot of kind bijvoorbeeld haar/zijn eigen muziek opzetten, agenda opvragen en nieuwe afspraken inplannen. De stemherkenningsfunctie leert steeds bij en wordt met verloop van tijd dan ook beter.

Krijg je de ‘Ga door’-knop uit stap vijf niet te zien? Verschuif de schakelaar bij ‘Herken mijn stem’ uit stap 4 dan nogmaals, zodat het vakje grijs wordt. Tik vervolgens nogmaals op de knop om ‘m weer groen te krijgen. Als het goed is krijg je een scherm te zien waarin je wordt uitgenodigd om de HomePod met je stem te bedienen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om je HomePod meerdere gebruikers te laten herkennen. De eerste ligt voor de hand: diegene moet onderdeel zijn van je gezin in de Woning-app. Voeg de ander dus toe en geef toegang tot je slimme huishouden.

Daarnaast moeten Apple ID’s beveiligd zijn met tweefactorauthenticatie. Gebruik je slechts een wachtwoord om in te loggen bij Apple? Dan werkt de functie niet. Tot slot moeten alle iPhones in het huishouden minstens op iOS 13.2 draaien. De HomePod zelf moet op tvOS 13.2 of hoger draaien. Verder is het belangrijk dat Siri dezelfde taal spreekt als de HomePod.

Compacte HomePod op komst

De HomePod is al jaren verkrijgbaar, maar officieel niet in Nederland. Via grijze import kun je de Apple-speaker echter relatief simpel alsnog in huis halen. Misschien wil je hier echter even mee wachten, want volgens het geruchtencircuit sleutelt het bedrijf momenteel aan een opvolger.

Deze compacte HomePod zou in de komende jaren aangekondigd worden en betaalbaarder zijn dan de huidige generatie. Lees verder over de verwachte kleinere HomePod en blijf op de hoogte van alle geruchten via onze nieuwsbrief of download de gratis iPhoned-app.

Het laatste nieuws over de Apple HomePod: