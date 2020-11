HomePod als Apple TV-speaker gebruiken: zo doe je dat

Wist je dat je je HomePod als speaker voor je Apple TV kunt gebruiken? Dit is ideaal wanneer de speakers van je tv niet al te best zijn. In dit artikel laten we zien hoe je het voor elkaar krijgt.

Handleiding: HomePod als Apple TV-speaker gebruiken

Dat het Apple-ecosysteem naadloos met elkaar samenwerkt bewijzen de Apple TV en HomePod. Je kunt laatstgenoemde namelijk gebruiken als de audio-uitvoer dan je Apple-mediabox. Zodoende wordt het geluid van films, games en muziek via de Apple-speaker(s) afgespeeld. Je hebt een Apple TV 4 (of 4K) en HomePod nodig die met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden.

In dezelfde ruimte Zorg er ten eerste voor dat de ingestelde Apple TV en HomePod zich in de Woning-app in dezelfde kamer bevinden, bijvoorbeeld de Woonkamer. Via de Woning-app kun je toegevoegde smart home-apparaten een kamer toewijzen; Bevestigen Check? Zet dan je Apple TV aan. Als het goed is vraagt de mediabox direct of je de HomePod als tv-speakers wil gebruiken: bevestig dit; Luisteren Vanaf nu wordt alle audio van de Apple TV (als het goed is) via je HomePod afgespeeld.

Handmatig instellen

Krijg je bovenstaande melding niet te zien? Dan kun je de HomePod ook handmatig als Apple TV-speaker toevoegen. Ga hiervoor naar de Instellingen-app op je Apple TV en tik op ‘Video en audio’. Kies vervolgens ‘Standaardaudio-uitvoer’ en geef je HomePod op als speaker.

Werkt dit niet? Probeer het dan via je iPhone, iPad of iPod touch. Open de Woning-app, houd vervolgens je Apple TV lang ingedrukt, scrol naar beneden en kies ‘Standaardaudio-uitvoer’. Selecteer vervolgens de kamer waarin je HomePod staat.

Stereopaar als Apple TV-speaker gebruiken

Heb je meerdere HomePod’s in huis? Dan is het mogelijk om een stereopaar als audio-uitvoer voor de Apple TV te gebruiken. Bij het instellen van het tweede exemplaar krijg je als het goed is de mogelijkheid om zo’n stereopaar aan te maken, waarna de speakers synchroon werken.

Wanneer dit niet het geval is, kun je het alsnog handmatig regelen via de Woning-app. Houd een van de twee HomePod’s lang ingedrukt, tik op ‘Details’ en kies ‘Maak stereopaar aan’. Kies vervolgens de tweede Apple-speaker om ze te koppelen. Vervolgens kun je bovenstaande stappen volgen om dit stereopaar als Apple TV-speaker te gebruiken.

