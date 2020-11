Met HomeKit kun je ieder huis slimmer maken, maar om er alles uit te halen moet je er ook slim mee omgaan. Wij zetten zes tips om een rij om je smart home ook slim te bedienen.

Lees verder na de advertentie.

HomeKit bedienen: zo doe je dat slim

Hoewel Apple zijn best heeft gedaan om HomeKit zo simpel en toegankelijk mogelijk te maken, zitten veel handige functies goed verstopt. Dat is jammer, want zo zullen heel wat mensen hun huis gevuld hebben met slimme lampen en schakelaars, maar maken ze hier geen optimaal gebruik van.

1. Gebruik het Bedieningspaneel

Je HomeKit-apparaten bedienen vanuit de Woning-app is handig, maar via het Bedieningspaneel is een stuk makkelijker. Apple heeft dit vanaf iOS 14 verder versimpeld. Met de optie ‘Toon woningregelaars’ toont je iPhone of iPad een selectie van woning-knoppen die op dat moment goed van pas komen. Zo kun je afhankelijk van het moment van de dag verschillende knoppen tegenkomen. Dit stel je als volgt in.

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Bedieningspaneel’; Zet de schakelaar achter ‘Toon woningregelaars’ op groen.

Staat de knop die je zoekt er niet tussen? Dan kun je het Woning-icoon in het Bedieningspaneel aantikken om zo een scherm te openen met je favoriete scenes en accessoires.

2. Benut je Apple Watch en Mac

Zoals we inmiddels van Apple gewend zijn, werken de diensten van het bedrijf het beste als je meerdere Apple-apparaten bezit. Dat is met HomeKit niet anders. Heb je een Apple Watch? Dan kun je uiteraard Siri gebruiken om apparaten vanaf je pols te bedienen, maar de Watch heeft ook een handige Woning-app.

Daarmee kun je een complicatie op je wijzerplaat zetten om snel de belangrijkste apparaten in je huis te bedienen, of direct een scene activeren. Ook de Mac heeft inmiddels een Woning-app, zodat je rechtstreeks vanaf je desktop je apparaten kunt raadplegen.

3. Schakel automatisering en scenes in

Bovenstaande tips zijn handig om HomeKit handmatig te bedienen, maar de software is inmiddels slim genoeg om dingen volledig automatisch te doen. Je hebt hier wel een Apple TV of HomePod voor nodig die als ‘hub’ voor je HomeKit dient. Dit stel je als volgt in.

Open de Woning-app; Tik op het tabblad ‘Automatisering’ met het klok-icoontje; Volg de stappen op het scherm en kies wat voor jou van toepassing is.

Via het tabblad ‘Automatisering’ in de Home-app kun je verschillende dingen instellen afhankelijk van de apparaten die je hebt. Zo kun je met de ‘arriveren’ en ‘vertrekken’ functie bepaalde opties automatisch aanzetten als iedereen het huis verlaten heeft of juist thuiskomt. Denk hierbij aan het verhogen of verlagen van de verwarming of het aan- en uitzetten van de lampen.

Zoals de naam al zegt kun je met de tijdstipfunctie bepaalde acties activeren op een specifieke tijd. Ben je ‘s avonds pas laat thuis maar wil je toch dat er wat licht brandt? Stel dan hier in dat een lamp bij zonsondergang wordt aangezet.

Heb je ook slimme sensoren in huis, dan kun je deze automatisering ook hiervoor inzetten. Denk hierbij aan het aanzetten van een lamp zodra een sensor beweging detecteert.

4. Maak gebruik van Kamers

Hoe meer slimme apparaten je koopt, hoe onoverzichtelijker de Home-app van Apple kan worden. Vroeg of laat is het dus slim om gebruik te maken van Kamers om je apparaten in op te delen. Dit doe je als volgt.

Open de Woning-app; Tik op het Huis-icoontje in de linker bovenhoek; Tik op Kamerinstellingen; Tik op ‘Kamers’; Tik op ‘Voeg kamer toe’; Volg de stappen op het scherm.

Heb je een kamer gemaakt, dan kun je specifieke woon-apparaten aan deze kamer koppelen. Maak bijvoorbeeld een huiskamer en slaapkamer en koppel daar de juiste slimme lampen aan. Heb je de kamers juist ingesteld, dan kun je nu met een druk op de knop alle lampen in de woonkamer aanzetten. Ook Siri is hiervan op de hoogte: dankzij Kamers kun je de assistent vragen om ‘de lampen in de slaapkamer aan te zetten’.

5. Benut de opties van Siri Opdrachten

Met de bovenstaande vijf stappen wordt het bedienen van je smart home al wat slimmer, maar met de Opdrachten-app gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Deze app (in het Engels Siri Shortcuts genaamd’ kun je handmatig een serie van opdrachten samenstellen op basis van je locatie, de tijd van de dag of tal van andere randzaken.

Zo kun je een Opdracht maken die met een druk op de knop (of spraakopdracht aan Siri) een bericht stuurt naar je partner zodra je naar huis gaat, de verwarming alvast aanzet, de lampen activeert en je favoriete afspeellijst op de HomePod aanzet. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar kunnen daardoor ook wat overweldigend zijn. Neem een kijkje in onze Siri Shortcuts gids om hier alles over te weten te komen.

Dit maandthema wordt gesponsord door tink. tink heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van iPhoned publiceert.