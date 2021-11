Beginnerstip: hoeveel iCloud-opslag heb ik nodig?

Elke bezitter met iCloud krijgt standaard 5GB cloudopslag. Misschien heb je het al gemerkt, maar dat is al snel niet meer genoeg. Hoeveel iCloud-opslag heb je dan nodig voor je iPhone of iPad? In deze tip laten we zien welke optie het beste bij je past!

Hoeveel iCloud-opslag heb ik nodig?

iCloud (of iCloud+) is een essentieel onderdeel van iOS en laat je belangrijke data (zoals je foto’s, back-ups van je Apple-devices, bestanden en meer) in de cloud opslaan. Om je een eindje op weg te helpen, geeft Apple iedere gebruiker gratis 5GB iCloud-opslag.

Naast het gratis abonnement van 5GB, heb je drie mogelijkheden om je iCloud-opslag uit te breiden. Dit zijn:

50GB aan iCloud-opslag: 0,99 euro per maand

200GB aan iCloud-opslag: 2,99 euro per maand

2TB aan iCloud-opslag: 9,99 euro per maand

Heb je alleen een iPhone en maak je niet veel gebruik van de verschillende Cloudfuncties? Bewaar je grote bestanden en foto’s bij andere diensten (zoals Dropbox en Google Foto’s)? Dan is het gratis abonnement van 5GB waarschijnlijk voldoende. Reservekopieën, die alle belangrijke data van je iPhone bewaren, kan je prima in het gratis abonnement kwijt. Je moet dan wel een beetje in de gaten houden welke apps nog meer van je iCloud-opslag snoepen.

50GB opslag in iCloud

Wil je foto’s en bestanden wel in iCloud kwijt en je maak je je liever geen zorgen over de hoeveelheid vrije cloudopslag? Dan moet je al snel overstappen naar 50GB opslag. Voor 0,99 euro per maand krijg je tien keer zoveel opslag en dat is voor de meeste gebruikers ruim voldoende. Trouwens: merk je achteraf dat je de extra ruimte toch niet nodig hebt, dan is het altijd mogelijk om je abonnement te downgraden en terug te keren naar het abonnement van 5 GB. Je hoeft dus nooit bang te zijn om teveel te betalen.

200GB of 2TB: voor grootverbruikers

Heb je meerdere Apple-apparaten, zoals een iPhone, iPad en Mac(Book) en wil je ze allemaal regelmatig back-uppen? Dan heb je waarschijnlijk niet genoeg aan de betaalde 50 GB. Wellicht is een groter abonnement dan interessant. Zeker als je iCloud ook nog eens gebruikt om al je bestanden te bewaren. Waarschijnlijk heb je dan aan 200GB genoeg.

Ben je een echte grootgebruiker en van plan om veel (media)bestanden in de cloud op te slaan, dan is het 2TB-abonnement de moeite waard. Je betaalt dan iets meer, maar daarna hoef je je nooit meer zorgen te maken over de hoeveelheid opslag in de iCloud.

Hoe kan ik iCloud-opslag kopen?

Zoals je ziet heeft Apple meerdere abonnement met elk hun eigen hoeveelheid iCloud-opslag. Goed om te weten is dat je het 50GB-, 200GB- en 2TB-abonnement kan delen met je gezin. Dit betekent dat de totale hoeveelheid opslag door meerdere mensen wordt gebruikt, maar iedereen heeft dan wel zijn eigen iCloud-account en privé-opslag. Afzonderlijke leden mogen altijd nog extra opslag bijkopen.

Om over te stappen naar een iCloud-abonnement met meer opslag moet je even in de instellingen van je iPhone duiken.

Wijzigen van het iCloud-abonnement en de hoeveelheid opslag Open ‘Instellingen’ en tik op je ‘Apple ID/naam’; Kies vervolgens voor ‘iCloud > Beheer opslag’; Ga naar ‘Wijzig opslagabonnement’ en je krijgt de upgrade- en downgrade-opties te zien.

Alternatieven voor iCloud

Het kan natuurlijk ook zijn dat je liever geen extra geld uitgeeft aan iCloud-opslag, of je al andere diensten gebruikt. Dropbox of Google Drive zijn populaire diensten om je data in de cloud te bewaren.

Bij een gratis account van Dropbox ontvang je 2GB opslag, bij Google Drive is dat 15GB. Heb je een enorme verzameling met foto’s, dan moet je eens naar de Google Foto’s-app kijken. Daarin kan je een flinke hoeveelheid foto’s en video’s kwijt, wat je veel ruimte scheelt in iCloud.

