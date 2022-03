Tip: dit zijn de 5 beste hoesjes voor jouw AirPods Pro

Jouw kostbare AirPods Pro verdienen een goede bescherming. Deze 5 AirPods Pro-hoesjes hebben onze voorkeur. Lees snel verder!

Deze 5 hoesjes beschermen jouw AirPods Pro in stijl

Apples AirPods Pro zijn met hun handzame case makkelijk om overal mee naartoe te nemen. Je kunt ze makkelijk in je broekzak, jaszak of tas kwijt. Ze moeten hierdoor echter ook tegen een stootje kunnen. De oplaadcase waarin de AirPods zitten is gelukkig best stevig, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het verstandig om een hoesje te gebruiken.

1. Catalyst Waterproof Case

De Catalyst Waterproof Case is uniek, aangezien het hoesje waterbestendig is. Als je je AirPods regelmatig in je broekzak hebt zitten, vallen ze er gemakkelijk uit tijdens een wc-bezoekje. En dan baal je – tenzij je een waterdicht hoesje gebruikt, natuurlijk. De Catalyst Waterproof Case is exclusief bij Apple verkrijgbaar. Je kunt het hoesje kopen in vier kleuren: glow in the dark, rood, zwart en multicolour.

Een bijkomend voordeel van dit hoesje is de meegeleverde karabijnhaak, waarmee je jouw AirPods Pro gemakkelijk aan je tas of riemlus haakt. Het hoesje zelf is gemaakt van hoogwaardige silicone. Ben je nieuwsgierig geworden? Je vindt hem op Apples eigen website, voor een prijs van 29,95 euro.

2. Spigen Urban Fit

Spigen maakt al jaren stijlvolle, stevige hoesjes voor de iPhone. En jawel – ook voor de AirPods Pro heeft de fabrikant een assortiment aan cases. Een van deze hoesjes is de Spigen Urban Fit. Hij is gemaakt van kunststof en afgewerkt met een laag hoogwaardig textiel. Zo past het hoesje beter bij je outfit en heeft het een stoere uitstraling.

Net als de Catalyst Waterproof Case wordt ook de Spigen Urban Fit geleverd met een aluminium karabijnhaak. Zo raak je jouw AirPods Pro veel minder makkelijk kwijt. Het hoesje is bij meerdere webshops te vinden. Bij Bol.com kost de Spigen Urban Fit 16,95 euro.

3. BlueBuilt leren hoesje

Houd je van klassieke ontwerpen of heb je al een leren iPhone-hoesje? De kans is groot dat je deze BlueBuilt Case dan wel ziet zitten. Het hoesje is gemaakt van echt leer. Je kunt de case in twee kleuren kopen: zwart en cognac. Omdat het om echt leer gaat, verandert het uiterlijk van het hoesje met de tijd.

De BlueBuilt Case beschermt wellicht iets minder goed dan de andere hoesjes op deze lijst, maar daar krijg je dan ook een heel stijlvol ontwerp voor terug. Je vindt het hoesje onder andere op Coolblue, voor een prijs van 24,99 euro.

4. Nudient Thin Case

Ben je fan van slanke hoesjes? Dit is de enorm dunne Nudient Thin Case. Het hoesje voegt slechts 1mm aan dikte toe, waardoor je nauwelijks merkt dat er een hoesje om je AirPods Pro-case zit. Het ontwerp is minimalistisch, helemaal in Apple-stijl.

De Nudient Thin Case is in meerdere kleuren verkrijgbaar, waaronder grijs, okergeel, donkerblauw, roze en zwart. Omdat het hoesje zo dun is, beschermt hij minder goed tegen harde vallen en stoten. Wil je meer weten over de Nudient Thin Case? Bekijk hem dan even uitgebreid op Bol.com, waar je hem kunt kopen voor 24,90 euro.

5. Pela-hoesje

We hebben al eerder over het merk Pela geschreven, omdat we het doel achter de fabrikant erg waarderen. Pela maakt biologisch afbreekbare hoesjes. Gebruik je een Pela Case een aantal jaar, begraaf hem dan na afloop ergens in de aarde. Het hoesje breekt hier vanzelf af en wordt opgenomen in de natuur.

Ook voor de AirPods Pro biedt Pela een hoesje aan, in verschillende zachte kleuren. Denk hierbij aan paars, grijs, oranje en verschillende tinten groen. Het hoesje kost ongeveer 27 euro (omgerekend vanuit dollars) en is te bestellen via de website van Pela.

Meer over de AirPods Pro

De AirPods Pro zijn de beste draadloze oordopjes die Apple ooit heeft gemaakt. Ze zijn voorzien van een compact design, actieve ruisonderdrukking en dankzij de standaard meegeleverde oplaadcase is een lange accuduur gegarandeerd. De AirPods Pro zijn sinds oktober 2019 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 279 euro.

