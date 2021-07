Hoe oud is mijn iPad? Zo kom je erachter in 4 stappen

“Hoe oud is mijn iPad?” Deze vraag is vast weleens bij je opgekomen en in dit artikel staan we stil bij de manieren om te achterhalen hoeveel kaarsjes jouw Apple-tablet mag uitblazen.

Hoe oud is mijn iPad?

Apple staat bekend om haar gebruiksvriendelijke producten, maar opvallend genoeg staat nergens in de instellingen van je iPad hoe oud deze is. Gelukkig leiden er meerdere wegen naar Rome. Er is namelijk een trucje om precies te controleren of je iPad al op leeftijd is, of niet.

Open de Instellingen-app op je iPad en tik op ‘Algemeen’; Ga naar ‘Info’ en noteer hier het serienummer van je tablet (bijv. DMPQQLXCG4VJ); Ga nu naar de website van Apple en vul hier het serienummer in; Voer tot slot de beveiligingscode in en tik op ‘Ga door’.

Je krijgt nu een scherm te zien met informatie over je iPad. Met name de informatie onder het kopje ‘Dekking van reparaties en service’ is relevant. Omdat Apple standaard één jaar garantie geeft op nieuwe producten, moet je deze termijn terugrekenen vanaf de aangeven vervaldatum.

Wanneer de garantie op je iPad op 22 mei 2022 vervalt, betekent dit dat het toestel precies één jaar eerder, op 22 mei 2021 dus, over de toonbank is gegaan.

Dat gezegd hebbende, wanneer de iPad in Nederland is aangeschaft heb je ‘gewoon’ recht op twee jaar fabrieksgarantie. In werkelijkheid mag je er dus vanuit gaan dat de garantie tot 22 mei 2023 doorloopt.

Werkt het niet? Probeer dan dit

Er zit wel een addertje onder het gras. Deze methode werkt namelijk alleen als je iPad relatief nieuw is. Bij oudere modellen zie je onder ‘Dekking van reparaties en service’ simpelweg staan dat de dekking verlopen is, zonder einddatum.

Gelukkig kun je alsnog controleren hoe oud jouw iPad is. Hiervoor ga je naar de website van Chipmunk. Deze ziet er behoorlijk gedateerd uit, maar het werkt naar behoren. Vul simpelweg het serienummer van je iPad in en tik op ‘Submit’. Het venster dat volgt laat precies zien hoe oud je tablet is, waar ‘ie is geproduceerd en in welke week.

Dit trucje werkt voor vrijwel alle Apple-apparaten. Je kunt via Chipmunk dus bijvoorbeeld ook controleren hoe oud je iPhone is.

Lukt het nog steeds niet?

Werkt de website van Chipmunk (tijdelijk) ook niet? Dan blijft er slechts een optie over: contact opnemen met Apple. Je kunt het bedrijf een mailtje sturen en vragen of zij kunnen nagaan hoe oud je apparaat is.

Stuur in ieder geval de belangrijkste informatie zoals het modelnummer en serienummer mee. In de kopregel kun je bijvoorbeeld “Vraag: Hoe oud is mijn iPad?” zetten. Je bereikt de klantenservice van Apple het best via de website.

