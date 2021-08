Hoe oud is jouw Apple Watch? Zo check je het in 5 stappen

Wil je weten hoe oud je Apple Watch is? Bijvoorbeeld om te zien of je nog garantie hebt? In deze tip leggen we stapsgewijs uit hoe je dit doet.

Hoe oud is mijn Apple Watch?

De Watch-app van je iPhone laat nergens zien welke leeftijd je Apple Watch heeft bereikt. Toch is er een eenvoudige manier om te zien hoe oud je smartwatch is én welk model je precies hebt. In vijf eenvoudige stappen klaar je de klus:

Open de Watch-app van je iPhone. Tik in het tabblad ‘Mijn Watch’ op ‘Algemeen > Info’. In het scherm zie je het serienummer. Noteer het nummer. Ga via deze deze link naar de website van Apple. Voer het serienummer en de code in en klik op ‘Ga door’.

De pagina laat nu zien welk Apple Watch-model je hebt. Verder zie je onder het kopje ‘Dekking van reparaties en service’ een datum staan. Deze datum geeft aan wanneer de garantie vervalt, of vanaf welk moment de garantie is verlopen.

Met de datum heb je ook meteen antwoord op de vraag: ‘hoe oud is mijn Apple Watch?’ Dat is namelijk een jaar eerder dan de vervaldatum. Doorgaans geeft Apple iedere Watch immers een jaar fabrieksgarantie vanaf de dag dat hij is verkocht.

Ouder dan twee jaar?

De bovenstaande stappen werken alleen als je Apple Watch jonger is dan twee jaar. Heb je een ouder model, dan kun je de leeftijd van je smartwatch zien via de Nederlandse website Chipmunk.

Navigeer naar deze webpagina van Chipmunk; Voer het serienummer in en druk op ‘Submit’.

De website ziet er wat simpel uit, maar laat alle gewenste gegevens zien. Je ziet op de week nauwkeurig wanneer je Apple Watch geproduceerd is. Ook geeft de pagina het formaat weer, de kleur van de kast, de resolutie van het scherm en meer.

