Iets gedownload op je iPhone? Hier vind je al jouw downloads terug

Je downloadt een ticket op je iPhone en vervolgens kun je het niet terugvinden – we laten zien waar je jouw downloads weer terug kunt vinden.

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Hier vind je al jouw downloads terug

Gelukkig worden downloads op je iPhone meestal op een vaste plek opgeslagen. We laten je zien waar dat is en wat je moet doen als een bestand toch nergens lijkt te staan.

De app Bestanden

In de meeste gevallen worden gedownloade bestanden opgeslagen in de app Bestanden. Denk bijvoorbeeld aan pdf’s, Word-documenten, zip-bestanden en andere documenten die je via Safari, Mail of een andere app hebt gedownload. Afbeeldingen vormen een uitzondering. Die worden over het algemeen direct opgeslagen in de app Foto’s.

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1. Zo vind je downloads terug

Ben je op zoek naar een bestand dat je onlangs hebt gedownload? Volg dan deze stappen:

Open de app Bestanden; Tik eerst beneden op ‘Recent’; Staat het bestand daar niet tussen? Tik dan op ‘Blader’; Open de map waarin je het bestand hebt opgeslagen; Tik op het bestand om het te openen.

Op deze manier vind je jouw bestanden over het algemeen binnen enkele seconden weer terug.

2. Check de map Downloads

Als je niet meer weet in welke map je een download hebt opgeslagen, controleer dan de map Downloads. Wanneer je bestanden downloadt via Safari, worden deze meestal standaard in die map opgeslagen. Afhankelijk van je instellingen staat deze map in:

iCloud Drive

Op mijn iPhone

Gebruik je meerdere Apple-apparaten, dan is iCloud Drive vaak de handigste keuze. Je bestanden zijn dan ook beschikbaar op je iPad en Mac.

3. Gebruik de zoekfunctie

Heb je veel bestanden opgeslagen? Dan hoef je niet eindeloos door mappen te bladeren. Open gewoon weer de app Bestanden en gebruik de zoekbalk bovenaan. Typ een deel van de bestandsnaam en iOS zoekt direct tussen al je opgeslagen bestanden.

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