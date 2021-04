iOS 14.5: Zo print je een lijstje uit de iPhone Herinneringen-app

Eindelijk! Vanaf iOS 14.5 kun je notities uit de Herinneringen-app op je iPhone printen. Dit is handig om bijvoorbeeld je boodschappenlijstje af te drukken. In deze tip laten we zien hoe het werkt.

Herinneringen printen op je iPhone

Onlangs bracht Apple iOS 14.5 uit, een grote tussentijdse software-update voor de iPhone. Na het updaten voelt je Apple-telefoon weer helemaal fris aan, want er zijn allerlei nieuwe functies toegevoegd.

Een kleine, maar hele handige is dat je vanaf nu lijstjes uit de Herinneringen-app kunt printen. Zo kun je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje afdrukken, of de notities van een vergadering.

Zo print je Herinneringen op je iPhone:

Open de Herinneringen-app en ga naar het lijstje dat je wil afdrukken, of schrijf natuurlijk een nieuwe notitie; Druk op de drie puntjes rechtsboven in het scherm van je iPhone en kies ‘Druk af’; Kies nu via welke printer je het wilt afdrukken, hoeveel exemplaren je nodig hebt en of de notities in kleur of in zwart & wit moeten zijn; Staat alles goed ingesteld? Tik dan rechtsboven op ‘Druk af’.

Je hebt een printer met AirPrint-ondersteuning nodig om het lijstje af te drukken. Via de preview kun je vooraf checken hoe de uiteindelijke print eruit komt te zien.

Toegegeven: Apple is rijkelijk laat met deze functie. Wat ons betreft had het al veel langer mogelijk moeten zijn om je lijstjes te kunnen printen. Maar goed, het is nu mogelijk en dat is goed nieuws.

Nog een kleine bonustip: vanaf iOS 14.5 kun je lijstjes in de Herinneringen-app sorteren op aanmaakdatum, vervaldatum, of alfabetische volgorde of prioriteit. Hiervoor druk je (ook) op de drie puntjes rechtsboven in het scherm, maar dan kies je ‘Sorteer op’. Vervolgens kies je de optie die jij het meest overzichtelijk vindt.

Heel veel nieuws in iOS 14.5

Normaal gesproken zijn tussentijdse iPhone-updates bescheiden, maar iOS 14.5 is een uitzondering op de regel. De nieuwe update brengt namelijk een hoop frisse functies met zich mee. Vanaf iOS 14.5 kun je bijvoorbeeld Face ID (gezichtsontgrendeling) met een mondkapje gebruiken op je iPhone, als je maar een Apple Watch hebt.

Ook nieuw: je kunt vanaf nu app tracking uitschakelen. Hierdoor kunnen spionerende apps en websites je niet langer over het internet volgen. Verder kun je vanaf iOS 14.5 bijvoorbeeld ook een andere standaard muziek-app op je iPhone instellen, zoals Spotify.

