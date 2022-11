Hartslagzones op Apple Watch en iPhone: zo kun je ze bekijken

Op de Apple Watch en je iPhone kun je nu de hartslagzones tijdens én na het sporten bekijken. Daarmee kun je nog meer uit je training halen. iPhoned laat zien hoe je deze gegevens kunt inzien.

Hartslagzones op Apple Watch en iPhone

Sinds watchOS 9.4 zijn er weer een paar hele toffe functies voor Apple’s smartwatch verschenen. En het mooie is: iedereen met een Apple Watch Series 4 (en nieuwer) kan deze functies gebruiken.

De hartslagzones zijn misschien nog wel het leukst van deze nieuwe onderdelen. Maar niet iedereen weet wat je ermee kunt en hoe je ze kunt bekijken tijdens en na het sporten. Geen nood! iPhoned legt het je haarfijn uit.

Hartslagzones instellen op Apple Watch en iPhone

Het mooie van deze functie is dat je er eigenlijk niets voor hoeft in te stellen. Nou ja, behalve je geboortedatum in de app Gezondheid op je iPhone, maar dat heb je vast al een keer eerder gedaan.

Je moet er wel voor zorgen dat je de Apple Watch hebt bijgewerkt naar de meest recente versie van watchOS. Heb je dat nog niet gedaan? Lees dan nog even na hoe je watchOS 9.4 kunt downloaden!

Hartslagzones bekijken tijdens het sporten

Wanneer je begint met sporten en een training instelt op je Apple Watch, zal de smartwatch je hartslag nu nog beter in de gaten houden. Om de hartslagzones te bekijken op je Apple Watch, voer je de volgende stappen uit.

Hartslagzones bekijken tijdens het sporten op de Apple Watch Start een training op de Apple Watch; Wacht tot de tijd begint te lopen, en swipe naar boven op je Apple Watch; Je ziet nu de verschillende hartslagzones op een rij en het witte pijltje geeft aan in welke zone je momenteel zit.

Let op: de meting voor de hartslagzones is niet bij elke training beschikbaar. Zo zul je ze bijvoorbeeld bij krachttrainingen niet zien. Vaak is het in de gaten houden van je hartslag dan ook minder belangrijk bij dit soort trainingen.

Hartslagzones na het sporten bekijken op je iPhone

Ben je klaar met het sporten? Dan is het natuurlijk tof om te zien in welke hartslagzones je precies zat tijdens de training. Dat zie je op de volgende manier.

Open de app ‘Conditie’ op je iPhone;

Tik op ‘Overzicht’ en tik op ‘Toon meer’ naast ‘Work-outs’;

Kies in het lijstje de work-out waar je de hartslagzones van wilt bekijken;

Tik op ‘Toon meer’ bij ‘Hartslag’;

Je krijgt nu alle gegevens van je hartslagzones tijdens de training te zien.

Wat zijn hartslagzones?

Met hartslagzones haal je meer uit je (conditie)trainingen. Je kunt je dan bijvoorbeeld meer richten op het verbeteren van je conditie of het verbranden van lichaamsvet. De hartslagzones zijn wel voor ieder persoon verschillend en de Apple Watch zal ook steeds beter worden in het inschatten van jouw specifieke zones. De meeste sporters zullen in hartslagzone 2 of 3 willen blijven tijdens het trainen.

Hartslagzone 1

Zone 1 is meestal voor het opwarmen (of cooling-down) en heeft minimale vetverbranding. Snel wandelen of een beetje joggen is al genoeg om in deze zone te blijven.

Hartslagzone 2

In deze zone verbrand je meer vet, maar je moet wel iets meer inspanning leveren. Toch moet je deze zone makkelijk vol kunnen houden.

Hartslagzone 3

Nu wordt het al wat lastiger. Je moet al flink meer moeite doen en je gaat sneller ademen. Je training wordt efficiënter en door veel in deze zone te blijven kun je jouw prestaties verbeteren.

Hartslagzone 4

Ga je voor een zware inspanning? Probeer dan zo nu en dan in deze zone te komen. Let op: doe dat niet te lang, want je hebt kans op verzuurde spieren (en dat wil je niet). In deze zone verbeter je je conditie en zullen je spieren steeds minder snel verzuren.

Hartslagzone 5

Dit is de zwaarste zone en je haalt hiermee je (bijna) maximale inspanning. Deze zone is dan ook ontzettend uitputtend. Je verbetert hiermee je uithoudingsvermogen, maar het is niet aan te raden vaak in deze hartslagzone te komen. Even kort aantikken tijdens je trainingen is al meer dan genoeg.

