Handige trucs die jouw iPhone-fotografie naar een volgend niveau tillen

iPhone-camera’s worden ieder jaar beter. Toch blijft de fotograaf die het zaakje bestuurt het állerbelangrijkst. Met dit artikel hopen we jouw fotografie-game naar een volgend niveau te tillen.

Leer je iPhone-camera beter kennen met iPhoned

Veel mensen kopen de nieuwste iPhones vanwege de camera-upgrades. Ieder jaar wordt de iPhone-camera beter, maar uiteindelijk draait het om degene die de foto’s maakt. De camera die je in je handen hebt kan nog zo goed zijn – als je een slechte fotograaf bent, dan houdt het op.

In dit artikel vind je verschillende trucs die je misschien nog niet kende. Hiermee til je jouw fotografievaardigheden naar een volgend niveau.

Verschillende iPhones, verschillende lenzen

Het aantal lenzen op je iPhone is afhankelijk van het model dat je hebt. Je ziet het makkelijk aan de achterkant. Verschillende lenzen hebben uiteraard een ander doel. De drie lenzen die mogelijk op jouw iPhone te vinden zijn, zijn een ‘normale’ hoofdcamera, een groothoeklens voor wijde shots en een telelens om zonder kwaliteitsverlies te kunnen inzoomen.

Op de iPhone 7 Plus, 8 Plus, X en XS (Max) zijn zowel een hoofdcamera als telelens te vinden. Op de iPhone 11 en iPhone 12 vind je een hoofdlens en groothoeklens. Op de iPhone 11 Pro (Max) en 12 Pro (Max) vind je een hoofdlens, telelens én een groothoeklens. Op alle andere iPhones is enkel de standaardlens te vinden.

Het belang van compositie

Een goede, doordachte compositie maakt van iedere foto al snel een professioneel kunstwerk. Maar wat is nu precies ‘goed’? Met de volgende handige trucjes geef je jouw foto een interessante compositie die gegarandeerd blikken zal vangen.

Truc 1: De regel van derden

Een belangrijk hulpmiddel om de compositie van een foto goed te krijgen, is de regel van derden – ook wel ‘de gulden snede’ genoemd. Deze vind je gemakkelijk door het raster aan te zetten. De raster-functie plaatst vier lijnen op je beeld, die kruislings op elkaar staan. Je vindt de raster-functie als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Camera’ en zet ‘Raster’ aan.

Het raster dient als richtlijn voor een goede compositie. Plaats belangrijke onderwerpen binnen je foto op één van de lijnen, of op de snijpunten van de lijnen. Bevat je foto een horizon? Dankzij het raster zorg je ervoor dat deze zich precies op een derde van je foto bevindt – en dat hij nog eens precies recht is, ook.

De regel van derden zorgt voor een goede balans in de foto en trekt je aandacht naar de dingen die ertoe doen. Ook helpt de raster-functie om de boel mooi recht op de foto te zetten – scheve horizonnen op foto’s kunnen natuurlijk écht niet.

Truc 2: Speel met verschillende hoeken

Je bent misschien geneigd om een voorwerp van vooraf vast te leggen, op de manier waarop jij er op dat moment zelf naar kijkt. Foto’s kunnen echter interessanter ogen als je verschillende hoeken uitprobeert. Zo kan je de camera eens van onder naar boven richten, of juist vanuit een ‘birds view’-hoek – van bovenaf, dus.

Ook kan je spelen met de afstand tussen de lens en het voorwerp waarvan je een foto maakt. Heb je een iPhone met een telelens en/of een groothoeklens? Ook verschillende lenzen veranderen de look and feel van je foto volledig.

Truc 3: Vergeet de achtergrond niet

Stel, je maakt een foto van een zelfgebakken taart. Je foto is dan nooit enkel en alleen de taart, want er is een achtergrond om rekening mee te houden. De achtergrond is erg belangrijk. De taart is het hoofdvoorwerp in de foto en dus wil je niet dat de achtergrond te veel afleidt.

In andere gevallen kan de achtergrond juist heel belangrijk zijn. Maak je bijvoorbeeld een foto van jezelf voor de Eiffeltoren? Dan wil je die natuurlijk in vol ornaat in beeld hebben – met jou erbij, natuurlijk – want álles voor de Gram. In dit geval kun je de regel van derden trouwens prachtig toepassen.

Master de Portretmodus

In 2016 kondigde Apple de iPhone 7 Plus aan: de eerste iPhone met twee lenzen op de achterkant. Dankzij de tweede lens zag de iPhone ineens diepte, en zo werd de Portretmodus geboren.

In Portretmodus maakt je iPhone een gedetailleerde dieptemap van hetgeen dat je fotografeert. Hierdoor ziet je iPhone het verschil tussen de voor- en achtergrond op een foto. De achtergrond krijgt vervolgens een mooi gesimuleerd bokeh-effect, dat we kennen van dure DSLR-camera’s. De voorgrond blijft echter haarscherp. Met de volgende trucs zorg je voor gegarandeerd mooiere portretfoto’s.

Truc 1: schakel tussen 1x- en 2x-zoom

Op de iPhone 11 Pro (Max) en de iPhone 12 Pro (Max) heb je de optie om tussen de telelens en de hoofdlens te wisselen in Portretmodus. Gebruik je de hoofdlens? Dan is het beeld logischerwijs minder ingezoomd en kun je dichterbij hetgeen dat je fotografeert gaan staan. Ook blijft er meer van de achtergrond in beeld.

Wat veel mensen niet weten, is dat lenzen het beeld een beetje ‘boller’ kunnen maken. Hoe verder je bent ingezoomd, hoe minder aanwezig dit vervormende lens-effect is. Bij het schieten van portretten krijgt je model daarom een boller gezicht als je de hoofdlens gebruikt, ten opzichte van de telelens. De telelens is dan ook meer geschikt voor het schieten van portretten.

Portretmodus met hoofdlens

Portretmodus met telelens

Truc 2: pas het bokeh-effect aan

Nadat de foto genomen is, geeft Apple je de optie om de scherpte van de achtergrond aan te passen. Hoe onscherper de achtergrond is, hoe meer aandacht de voorgrond trekt. Wel ziet Portretmodus er vaak iets minder realistisch uit als je de achtergrond extra onscherp maakt.

Je kan het bokeh-effect tijdens het maken van de foto aanpassen. Dit doe je door op het ‘f’-knopje in de rechterbovenhoek van de viewfinder te tikken. Vervolgens verschijnt er een schuifbalk onderaan het scherm. Deze kan je van links naar rechts bewegen om de achtergrond scherper of onscherper te maken.

Je kan het bokeh-effect ook achteraf aanpassen. Dit doe je door onderaan de foto op ‘wijzig’ te tikken. Je komt nu in het bewerk-menu. Linksboven vind je hetzelfde ‘f’-knopje dat tijdens het maken van de foto rechtsboven staat. Tik hierop, en voilà.

Truc 3: gebruik Portret Lighting-effecten

Apple hoopt met de Portret Lighting-functie je foto’s meer studio-achtig te laten aanvoelen. Zo is er high key-mono; een effect dat dat de achtergrond spierwit maakt. Hierdoor lijkt het net alsof de foto voor een wit scherm is gemaakt, met een dikke vette lamp die de boel belicht.

Ook zijn er opties om gezichtscontouren meer te definiëren en om de belichting softwarematig te verbeteren. Je moet deze functies niet gebruiken als je voor een professionele uitstraling wil gaan, maar voor op Instagram zijn ze erg leuk.

Focus en belichting

De focus en belichting van een foto zijn enorm belangrijk. Je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk goed belicht is en dat het belangrijkste onderdeel van de foto scherp is. Of juist niet? Tijdens het vastleggen van een zonsondergang kan het juist heel mooi zijn om de voorgrond nauwelijks te belichten, bijvoorbeeld. Met de volgende trucs in het achterhoofd zitten de focus en belichting er nooit naast.

Truc 1: bepaal de focus en de belichting van je foto handmatig

Je iPhone regelt de belichting en de focus tijdens het fotograferen zelf. Soms erg handig, maar soms bijsterirritant.

Gelukkig is er een optie om de belichting en focus vast te zetten. Dit doe je door het scherm lang ingedrukt te houden. Er verschijnt vervolgens een geel vierkantje, dat je omhoog en omlaag kan schuiven. Zo pas je de belichting aan.

De focus blijft ook vergrendeld zodra je het scherm lang ingedrukt houdt. De functie is ook erg handig tijdens het maken van video’s. Als je de focus en belichting niet vergrendelt, zie je deze gedurende de video constant verspringen.

Een constant verspringende belichting en focus zorgt voor onrustig en kwalitatief slechter beeld, dat overduidelijk uit een smartphonecamera komt. De boel vergrendelen geeft het geheel een professionelere uitstraling. Het kost wel meer tijd en moeite – je moet de boel voor ieder shot opnieuw handmatig instellen voor een mooi resultaat.

Nabewerking

Het kan gebeuren dat je foto’s net een extra zetje nodig hebben om perfectie uit te stralen. Gelukkig leven we in 2021 en is het nabewerken van foto’s zó gepiept. Dat kan met verschillende programma’s en apps, zoals bijvoorbeeld het welbekende Photoshop. Ook met Apples eigen foto-editor kom je een heel eind. De volgende trucs komen vast en zeker van pas!

Truc 1: pas de kleuren en het contrast aan

De kleuren kunnen in sommige situaties ietwat flets of juist te gesatureerd uit de hoek komen. Gelukkig kan je dat achteraf gemakkelijk aanpassen in de foto-editor van Apple. Deze vind je door onder de gewenste foto op ‘wijzig’ te tikken.

In de foto-editor kan je van alles aanpassen. Kleuren, schaduwen, lichtpunten – zelfs rode ogen zijn niet tegen Apples editor opgewassen. Vind je het aantal opties evengoed te karig? Neem dan eens een kijkje in de App Store. Hier vind je honderden apps die zich volledig toewijden aan het verbeteren van jouw foto’s.

Truc 2: haal oneffenheden weg

Oneffenheden in foto’s zijn op zijn zachtst gezegd ontiegelijk irritant. Van voorbijgangers tot lelijke verkeersborden; soms wil je een detail op je foto gewoon wegtoveren. En gelukkig kan dat! Gratis apps als Photoshop Express klaren het kunstje in een handomdraai.

Truc 3: snij de foto bij

Het kan gebeuren dat je tijdens het maken van de foto niet goed op de compositie let. Je kan je foto redden door hem achteraf een beetje bij te snijden. Houd tijdens het bijsnijden de regel van derden in het achterhoofd en je compositie gaat er (als het goed is) enorm op vooruit.

Foto voor nabewerking

Foto na nabewerking

Meer over iPhone-fotografie

Wat begon als een leuke extra, is nu een middel waar regisseurs zelfs gebruik van maken om complete films mee te schieten. Op iPhoned duiken we geregeld in alles wat de iPhone-camera zo bijzonder maakt. Ook geven we praktische tips, zodat je straks nog mooiere plaatjes schiet met je smartphone.

Welke camera-accessoires mogen niet ontbreken, en welke instellingen moet je aan- en uitzetten om in iedere situatie de mooiste foto te maken?