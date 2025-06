Zie je opeens een groene stip boven aan je iPhone verschijnen? Dat heeft een reden en die kun je soms maar beter niet negeren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een groene stip op je iPhone? Die kun je soms maar beter niet negeren

Apple heeft in iOS 14 een handige functie toegevoegd. Deze functie laat met een gekleurde stip zien of de camera wordt gebuikt. Spot je dus een groene stip bovenaan het scherm van je iPhone? Dan weet je dus dat er een app is die de camera (en eventueel je microfoon) gebruikt.

Heb je zelf een app gestart die de camera gebruikt, dan is er niets aan de hand. Maar heb je dat niet gedaan, dan moet je even op onderzoek uit.

Maar hoe kom je er dan achter welke app de groene stip op je iPhone veroorzaakt? Dat is vrij eenvoudig! Dat check je in het bedieningspaneel. Het bedieningspaneel is het scherm dat je te zien krijgt wanneer je vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag veegt. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

Vervolgens zie je bovenaan het bedieningspaneel welke app op je iPhone de camera op dit moment gebruikt. In het screenshot hierboven is dat Safari. Je kunt dan de app openen en de camera uitzetten of de app handmatig afsluiten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camera-toegang intrekken bij apps

Vind je het helemaal niet fijn dat sommige apps toegang hebben tot je camera? Dan kun je dat ook uitzetten. Dat doe op de volgende manier.

Open de app ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Privacy en beveiliging’;

Ga verder naar beneden en tik op ‘Camera’;

Vervolgens kun je per app aangeven welke er toegang hebben tot de camera.

Hardnekkige groene stip op je iPhone

Het komt wel eens voor dat de groene stip op de iPhone niet verdwijnt wanneer je de app hebt afgesloten. Vooral als je een bèta draait van iOS gaat het wel eens mis. In dat geval moet je de iPhone herstarten. Dan lost het probleem zich vanzelf op.