Zo kun je overal gratis YouTube kijken zonder reclame (en dat is heel makkelijk)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
21 juli 2026, 11:01
2 min leestijd
Zo kun je overal gratis YouTube kijken zonder reclame (en dat is heel makkelijk)

Vind je reclame bij het kijken van YouTube ook zo irritant? Geen nood! Wij laten zien hoe je gratis kunt youtuben zonder irritante advertenties!

Lees verder na de advertentie.

Zo kun je overal gratis YouTube kijken zonder reclame (en dat is heel makkelijk)

Youtuben is leuk, maar de hele tijd naar reclame te moeten kijken is een stuk minder. Gelukkig is er nu een simpele manier om video’s op YouTube te kijken zonder steeds gestoord te worden door advertenties. En het mooie is, je hebt er geen YouTube Premium voor nodig!

youtube premium prijzen

DuckDuckGo blokkeert standaard vrijwel alle reclame

Het enige dat je nodig hebt is de gratis browser DuckDuckGo. DuckDuckGo ken je misschien wel als zoekmachine die privacy hoog in het vaandel heeft staan. Maar het bedrijf heeft ook een eigen browser voor je iPhone, Mac, Windows-computer en meer. En die browser heeft er nu een handige functie bij, want hij blokkeert de meeste reclames out-of-the-box.

Dat betekent dat je bij YouTube geen reclame meer ziet vóór een video begint. Ook advertenties die midden in een video verschijnen, worden vrijwel altijd tegengehouden. Je opent dus gewoon YouTube-website in de DuckDuckGo-browser, zoekt een video en kijkt zonder steeds onderbroken te worden.

DuckDuckGo, optional Duck.ai

DuckDuckGo, optional Duck.ai

DuckDuckGo, Inc.

Gratis via App Store

De app is te downloaden voor de iPhone, iPad en Mac. En elke versie kan meteen alle reclame blokkeren. Je hoeft dus eerst allerlei ingewikkelde instellingen aan te passen of rare trucjes uit te halen.

duckduckgo player

Extra rustig kijken met de DuckDuckGo Duck Player

DuckDuckGo op de iPhone heeft daarnaast nog iets anders, genaamd Duck Player. Daarmee kijk je YouTube-video’s in een rustige omgeving, zonder allerlei afleiding eromheen. Als je een video afspeelt in DuckDuckGo krijg je vanzelf de vraag of je de video in de Duck Player wilt bekijken.

Soms tóch reclame

Toch is het goed om één ding te weten. DuckDuckGo zegt zelf dat de meeste advertenties worden geblokkeerd, maar soms kan er alsnog iets tussendoor glippen. Ook kan een video iets langer laden, omdat de browser eerst kijkt wat reclame is en wat niet. Toch is DuckDuckGo de voordeligste en makkelijkste manier om gratis YouTube te kijken zonder irritante reclame!

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