Tegenwoordig zijn vrijwel overal gratis wifi hotspots te vinden. Maar voordat je ze op je iPhone of iPad gebruikt moet je een aantal zaken in je achterhoofd houden.

Gratis wifi hotspots zijn gevaarlijk (tenzij je dit doet)

Even een kopje koffie bij je lokale Starbucks scoren en ondertussen via hun gratis wifi hotspot je socials doorbladeren. Stiekem best wel fijn, toch? Vooral wanneer je maar een bepaalde hoeveelheid mobiele data per maand van je provider krijgt. Maar toch moet je even goed opletten wanneer je dit doet.

Kwaadwillenden hebben het vaak voorzien op deze openbare internet-plekken. De hackers maken zelf verbinding met het netwerk en met een speciaal programma kunnen ze data ‘afluisteren’ en jouw gegevens buitmaken.

Ook komt het regelmatig voor dat de hackers een openbare wifi hotspot maken, met dezelfde naam als de gratis wifi-verbinding in de buurt. Een soort nep-wifi netwerk dus. Je kunt dan van buitenaf niet zien met welke van de twee hotspots je iPhone verbinding maakt, met alle nare gevolgen van dien.

Maar wat moet je doen als je toch even gebruik wilt maken van gratis wifi hotspots? En wat kun je beter niet doen? Dit zijn onze tips!

1. Gebruik je mobiele databundel bij belangrijke zaken (en zet wifi uit)

Zorg er in ieder geval voor dat je nóóit je bankzaken regelt wanneer je verbonden bent met een openbaar wifi-netwerk. Je kunt dan het beste even je wifi-verbinding (tijdelijk) uitzetten en gewoon via je eigen mobiele data je zaakjes regelen.

2. Internet alleen via de apps

Sowieso is het verstandig om nooit belangrijke zaken of persoonlijke gegevens door te sturen wanneer je verbonden bent met een wifi-hotspot. Een filmpje op YouTube kijken of je socials checken is vaak geen probleem, maar gebruik dan wel altijd de bijbehorende app. Deze zijn meestal veiliger om te gebruiken dan de desbetreffende website in Safari te openen.

3. Zet een VPN aan

Als je toch wat belangrijke zaken móét regelen via een openbare wifi hotspot, kun je het beste een VPN gebruiken. Deze ‘Virtual Private Network’ zorgt ervoor dat jij veilig online kunt. Dit doet het netwerk door jou via een beveiligde server te laten verbinden met internet. Zo blijven jouw gegevens daadwerkelijk alleen van jou en kan niemand meegluren met wat je op internet doet.

Één van de snelste VPN-diensten ter wereld met veel servers, is NordVPN. Je beschermt tot zes apparaten tegelijk en krijgt geen bandbreedtelimiet opgelegd. Het afsluiten van een tweejarig NordVPN-abonnement kost je momenteel 3,29 euro per maand. Daarbovenop krijg je drie maanden gratis.

4. Een hotspot met een wachtwoord is (iets) veiliger

Overigens is het wel (iets) veiliger om de gratis wifi hotspots met een wachtwoord te gebruiken, dan een wifi-verbinding waar geen wachtwoord op zit. Bij onder andere hotels zit er op het gratis wifi vaak een algemeen wachtwoord, wat je op een papiertje in je kamer of bij de incheckbalie kunt vinden. Heb je dus de keuze? Pak dan altijd de wifi-verbinding met een wachtwoord.

Automatisch verbinden met gratis wifi hotspots uitzetten

Wanneer je al eerder met gratis wifi hotspots verbonden bent geweest, zal de volgende keer je iPhone automatisch verbinding maken. Dit doet je smartphone op de achtergrond, dus je ziet er zelf niets van (behalve het wifi-icoontje bovenaan). Zorg er dus voor dat je deze optie bij de desbetreffende hotspots uitzet. Dat doe je op de volgende manier.