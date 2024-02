Gratis luisterboeken op Spotify (en zo vind je ze)

In Nederland heeft Spotify officieel nog geen luisterboeken, maar in het buitenland vind je ze volop. Toch zijn ze hier ook wel te vinden en wij laten zien hoe je dat doet!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis luisterboeken op Spotify: zo vind je ze

Lekker onderuitgezakt met goed boek is natuurlijk fijn, maar een luisterboek kun je overal beluisteren en je hebt je handen ook nog eens vrij. Lekker genieten van een spannende thriller tijdens een flinke wandeling of je handen uit de mouwen steken terwijl je naar de Hongerspelen luistert.

In Nederland ben je al snel aangewezen op apps als Storytel of Bookbeat om echt makkelijk naar luisterboeken te luisteren (en ze eventueel te kopen). In het buitenland hebben apps als Spotify ook een behoorlijk aanbod, maar in Nederland zit die functie er nog niet in. Toch hebben we goed nieuws, want als je weet waar je moet zoeken zijn ook in deze versie van Spotify wat audioboeken te vinden.

Verschillende schrijvers hebben luisterboeken op Spotify. Met een beetje goed zoekwerk duiken al snel grote namen op als Stephen King (typ maar eens ‘Stephen King audio books’ in bij Spotify), maar er zijn ook Nederlandse schrijvers te vinden.

Om ze zelf te zoeken ben je best lang bezig. Daarom is het fijn dat er ook een afspeellijst is met een hele verzameling aan gratis luisterboeken die je op Spotify kunt beluisteren. Hieronder vind je de link naar die afspeellijst.

Wanneer je de afspeellijst hierboven in Spotify opent, moet je een van de boeken kiezen. Open dan het bijbehorende album om elk hoofdstuk te beluisteren. Elk hoofdstuk is een los nummer in Spotify en je wilt natuurlijk wel het hele boek kunnen beluisteren. Je moet het album dus ook niet op shuffle zetten, anders klopt er niets meer van de volgorde.

Luisterboeken met Podimo

Zoals je misschien hebt gezien is het luisteren naar gratis luisterboeken in Spotify nogal omslachtig. De Nederlandse versie van de app heeft er immers nog geen ondersteuning voor. Vind je dit te omslachtig, dan kun je overwegen om bijvoorbeeld Podimo eens uit te proberen.

Podimo is een Deense podcast-dienst die in 2019 is opgericht. Hier vind je daarom niet alleen leuke luisterboeken maar ook podcasts. Standaard kun je de dienst 14 dagen uitproberen, maar met de link hieronder kun je 30 dagen gratis luisteren. Probeer het eens.

