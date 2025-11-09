Een goede naam voor je wifi is belangrijk, vooral in een drukke straat. Maar de namen voor je wifi-netwerk mogen best grappig zijn. Dit zijn de leukste!

Dit zijn de leukste en grappigste namen voor je wifi-netwerk

Als je de iPhone wel eens wilt verbinden met een wifi-netwerk krijg je al snel een hele lijst vol namen te zien. Tussen de standaard ‘Ziggo1234’ en ‘KPN-WiFi-Home’ duiken soms echter pareltjes op die je dag meteen goedmaken.

Van woordgrappen tot popcultuurverwijzingen, alles komt terug in de wifi-namen. Wij zetten de grappigste namen voor je wifi-netwerk op een rij!

Pretty Fly For A Wifi

Een aantal jaar geleden was Radio 2 al een zoektocht gestart naar de leukste wifi-namen. Daar kwam met bijna 16 procent van de total stemmen ‘Pretty Fly For A WiFi’ als winnaar uit de bus. De naam is een eerbetoon aan het razend populaire liedje ‘Pretty Fly For A White Guy’ van The Offspring uit 1998.

Maar er zijn natuurlijk veel meer leuke namen te bedenken. Hieronder hebben we een lijst gemaakt van 10 grappige wifi-namen.

Pretty Fly For A WiFi;

No More Mister WiFi;

I come from a LAN down under;

The LAN Before Time;

It Hurts When IP;

Boogie WonderLAN;

Michiel de Router;

IchBinWifiDu;

Drop It Like It’s Hotspot;

Ziggo Stardust.

Wifi-naam aanpassen

Om de naam of namen van je eigen wifi-netwerk thuis aan te passen heb je soms de app nodig van de provider. Maar het kan ook zijn dat je even zelf moet inloggen op je modem. Daarom is het slim om de website van je provider te checken hoe je het precies moet aanpassen bij jouw netwerk thuis.

Ook op een iPhone kun je de naam van je hotspot wijzigen. Dat doe je via ‘Instellingen > Algemeen > Info > Naam’. Houd er wel rekening mee dat je daarmee ook de naam van je iPhone aanpast.

Niet te lang en geen persoonsgegevens

Zorg er wel voor dat je wifi-naam niet te lang is, want sommige apparaten tonen maar een deel van de tekst. En probeer ook om persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te vermijden. Je wilt niet dat iedereen weet welk netwerk van jou is.

