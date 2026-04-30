Google Zoeken heeft er een héle belangrijke functie bij – zo stel je die in

Google heeft een nieuwe belangrijke functie geïntroduceerd die je helpt met het zoeken op internet – we laten je zien hoe je die gebruikt.

Google Zoeken heeft een nieuwe functie

De functie voor Google Zoeken waar we het over hebben, heet Preferred Sources (Voorkeursbronnen). Hiermee is het mogelijk om specifieke nieuwberichten sneller te zien te krijgen. Je bepaalt zelf welke bronnen je graag wilt zien. De functie bestaat al een tijdje in de Verenigde Staten en India, maar wordt nu dus ook verder uitgerold.

Ben je bijvoorbeeld altijd graag snel op de hoogte van Apple-nieuws? Dan kun je dus iPhoned als favoriete bron instellen. Je ziet dan vaker artikelen van iPhoned verschijnen in het zogeheten Voorpaginanieuws. Het aantal bronnen dat je kunt kiezen is onbeperkt, maar als je er teveel kiest, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. We vermoeden dat het handig is om minimaal vier bronnen te kiezen voor verschillende onderwerpen.

Zo stel je het in

Om iPhoned als favoriete bron in te stellen volg je de stappen hieronder. Voor andere bronnen werkt het uiteraard op dezelfde manier:

Zoek met Google naar iets Apple-gerelateerds – bijvoorbeeld ‘iPhone Ultra’; Tik naast ‘Voorpaginanieuws’ op de twee vierkantjes met de ster; Typ ‘iPhoned’ in ‘Zoeken op naam of website’; Plaats een vinkje achter ‘iPhoned’.

Beneden zie je nu ook dat iPhoned is toegevoegd aan ‘Je bronnen’. Herhaal de bovenstaande stappen als je ook nog een andere bron wilt toevoegen. Voortaan iPhoned dus vaker opduiken onder het Voorpaginanieuws. Bedenk wel dat je niet alles als bron kunt kiezen. Zo is het niet mogelijk om voor een persoonlijke blog van een bekende te kiezen. Volgens Google zijn bronnen die niet regelmatig worden geüpdatet mogelijk ook niet vindbaar.

