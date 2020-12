Vanuit huis vergaderen zonder rommel op de achtergrond, of doen alsof je op een tropisch eiland zit? Het is heel gemakkelijk om je Google Meet achtergrond te vervagen of te wijzigen. Zo werkt het.

Tip: Zo wijzig je je achtergrond in Google Meet

Teams, Zoom of Google Meet: de meesten van ons hebben inmiddels wel kennis gemaakt met een videobel-app. In Teams en Zoom was het al lange tijd mogelijk om je achtergrond te wijzigen, en Google Meet heeft zich inmiddels ook bij deze groep gevoegd. Zo wijzig je je achtergrond in Google Meet in je browser.

Neem allereerst deel aan een vergadering; Klik rechtsonder in het scherm op de drie puntjes; Kies voor ‘Achtergrond wijzigen’. Hier kun je een standaard achtergrond kiezen of je ‘echte’ achtergrond vervagen.

Wil je een eigen afbeelding als achtergrond? Klik dan op het plusje om een afbeelding uit je bestanden te kiezen. Het is ook mogelijk om je achtergrond al aan te passen vóór je deelneemt aan een vergadering. Klik dan rechtsonder in het camerabeeld op het Achtergrond-icoontje.

Ben je aan het videobellen via de Meet-app op je iPhone of iPad? Dan is het helaas niet mogelijk om een eigen afbeelding te kiezen als achtergrond. Wel kun je je achtergrond vervagen.

Tik daarvoor tijdens een vergadering op het scherm om je zelfweergave te openen. Tik vervolgens op ‘Je achtergrond vervagen’ om de vervaging in- of uit te schakelen. Let wel op: als je vervaging hebt ingeschakeld vraagt dat wel extra veel van je accu.

Meer videobel-tips

