Vaak is in Google Maps de snelste route niet de zuinigste. Wij laten zien hoe je langer doet met een volle tank of een opgeladen elektrische auto!

Google Maps: zo doe je een stuk langer met een volle tank

Google Maps is natuurlijk ontzettend handig als je wilt weten hoe je moet rijden met je auto. Maar wist je dat de snelste route vaak niet de goedkoopste is? Je kunt aardig wat benzine, diesel of stroom besparen als je voor de duurzamere route kiest.

Heb je in Google Maps een bestemming ingevuld, dan krijg je meestal meerdere opties. Google Maps heeft dan de neiging om meteen de snelste route te kiezen. Toch is het dan handig om ook even de overige routes te checken.

Als je dan goed kijkt zie je bij een van de routes een groen blaadje staan. Kies je deze zuinige route in Google Maps, dan doe je het langst met een volle tank of een opgeladen elektrische auto.

Altijd de zuinigste route kiezen

Je kunt ook instellen dat Google Maps altijd voor de zuinige route moet kiezen. Daarvoor volg je onderstaande stappen.

Altijd zuinige route kiezen in Google Maps Open Google Maps en stel een route in; Tik bovenaan op de knop met de drie puntjes (‘…’); In het verschenen menu tik je op ‘Opties’; Zet de schuifknop aan bij ‘Voorkeur voor brandstofzuinige routes’ aan.

Als je deze optie instelt zal Google Maps proberen om altijd de zuinige route te geven, maar alleen als de aankomsttijden vergelijkbaar zijn. Dus als de zuinige route minder van je tank vraagt (maar een stuk langer duurt) dan zal Google Maps nog steeds de snelste route laten zien. Je kunt er dan altijd nog voor kiezen om handmatig de zuinige route te selecteren.

Als je voor de zuinige route kiest scheelt dat niet alleen in je tank of je portemonnee. Het is natuurlijk ook beter voor het milieu als je niet zo veel benzine (of stroom) verbruikt tijdens een dagje weg.