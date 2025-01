Zo gebruik je Google Maps én Spotify of Apple Music tegelijkertijd

Veel mensen kiezen in de auto voor navigeren met Google Maps, óf voor muziek luisteren via Spotify. Met deze handige tip kan het allebei!

Gebruik Google Maps en Spotify tegelijkertijd

Met deze tip hoef je de volgende keer dat je de auto in stapt niet meer te kiezen tussen Google Maps en Spotify of Apple Music. Je gebruikt ze dan namelijk allebei tegelijkertijd. Uiteraard op een veilige manier! Je hebt er wel een abonnement op Spotify of Apple Music voor nodig. We laten je zien hoe het werkt.

Open Google Maps en tik op je profielfoto rechtsboven; Tik op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Navigatie’; Tik nu op ‘App voor het afspelen van muziek’; Selecteer je muziekspeler en tik op ‘Open’.

Kies je voor Spotify, dan word je doorgestuurd naar de Spotify-app om het koppelen te bevestigen. Kies je voor Apple Music, dan hoef je alleen maar toegang te geven tot de mediabibliotheek.

Zo luister je naar muziek

De volgende keer dat je in Google Maps een navigatie start, zie je onder in beeld Spotify staan. Dat kan zijn in de vorm van een knop met de tekst ‘Doorgaan met afspelen’. Het kan ook zijn dat je al direct de afbeelding van het laatst afgespeelde nummer ziet, met daarnaast een paar bedieningsknoppen.

Via de knop ‘Browsen’ ga je vanuit Maps naar de app van Apple Music of Spotify. Daar kun je een ander album of een andere afspeellijst starten. Dat is iets wat niet rechtstreeks in Google Maps kan. Daar is alleen starten, stoppen, vorige nummer en volgende nummer mogelijk. Tijdens het kiezen van nieuwe muziek verlaat je dus alsnog tijdelijk de Google Maps-app.

Wil je toch liever Apple Music dan Spotify, of wil je de optie helemaal uitschakelen? Dat gaat op dezelfde manier als het inschakelen. Maak gewoon je keuze in de Instellingen onder ‘App voor het afspelen van muziek’.