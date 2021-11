Locatie delen in Google Maps: met deze 4 stappen is dat zo gepiept

Met elkaar afspreken is dankzij het locatie delen in Google Maps makkelijker dan ooit. In deze tip lees je alles over het live delen van je locatie via de kaarten-app van Google.



Locatie delen met Google Maps

Wil je je vrienden automatisch laten weten dat je onderweg bent? Of wil je met je ouders op een bepaalde plek afspreken? Dan komt de functie ‘locatie delen’ in Google Maps je zeker goed van pas. Google heeft het heel eenvoudig gemaakt om deze optie aan en uit te zetten op je iPhone.

Houd er wel rekening mee dat je locatiedeling aan hebt staan, anders werkt de functie niet. Dit doe je in ‘Instellingen > Google Maps > Locatie’. Stel hier de optie in op ‘Bij gebruik van app’ of ‘Altijd’. Je moet om deze functie te gebruiken ook een Google-account hebben.

Er zijn verschillende manieren waarop je jouw locatie live kan delen, maar het makkelijkst gaat dit vanuit de Google Maps-app. Zodra je de functie aanzet zien de uitgenodigden jouw foto in een cirkeltje verschijnen op de kaart.

Zo stel je het delen van je locatie in

Door jouw locatie kenbaar te maken met die van een vriend, is het gemakkelijk om ergens af te spreken. Je loopt simpelweg naar elkaar toe op de kaart en ziet precies hoelang het nog duurt tot de ander bij je is. Om je positie te delen in Google Maps voer je de volgende handelingen uit.

Locatie delen in Google Maps op je iPhone. Open Google Maps en tik rechtsboven op je profiel; Log indien nodig in met je Google Account en tik op ‘Locatie delen’; Tik (de eerste keer) op ‘Locatie delen’ en stel de tijdsduur in onder ‘Je realtime locatie delen’; Kies onderaan voor ‘Meer opties’; Je kan nu je locatie naar je vrienden sturen, in bijvoorbeeld WhatsApp, Telegram of via Berichten.

Je locatie wordt nu live gedeeld met de uitgenodigde personen. Google Maps stopt automatisch met het delen van de locatie wanneer ingestelde tijd voorbij is. Om het locatie delen meteen te stoppen tik je in Google Maps op ‘Delen via link > Stoppen’.

