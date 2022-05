Tijdreizen op je iPhone met Google Maps? Dat doe je met Street View!

Street View in Google Maps is dit jaar 15 jaar oud geworden! Om dat te vieren heeft Google een nieuwe functie aan het kaartensysteem toegevoegd. In deze tip lees je hoe je in Google Maps kunt tijdreizen met je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tip: Tijdreizen kan nu met je iPhone in Google Maps

Ter ere van het 15-jarige bestaan van Google Maps Street View, leek het Google leuk om terug in de tijd te reizen. In de Street View-modus is het nu mogelijk om de historische beelden te bekijken van je favoriete locaties. In dit artikel lees je stap-voor-stap hoe jij dit doet!

Google vertelt in een blogpost dat deze nieuwe functie historische plekken tot aan 2007 toont. In dat jaar werd Street View toegevoegd aan Google Maps. Deze functie was al enige tijd beschikbaar in de desktopversie van de Kaarten-dienst. Nu kan je ook met je iPhone tijdrijzen in Google Maps.

Zo check je hoe het vroeger was op je favoriete locatie

Zorg er eerst voor dat je de Google Maps-app bijgewerkt hebt naar de laatste versie. Ga vervolgens in de app op je iPhone naar de plek waar je wilt tijdreizen. Dit kan je huis zijn of je favoriete bankje tijdens die een mooie wandeling.

Als je daar op de foto tikt om meer informatie over de locatie te krijgen, verschijnt een menu. Daar staat ‘meer data bekijken’. Als je hierop tikt kan je van die specifieke plek het historisch beeldmateriaal bekijken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op! Niet elke locatie heeft de Google Street View-auto even vaak gezien. Sommige locaties hebben slechts enkele foto’s of je kan maar enkele jaren terugkijken. Bij bekende plekken heb je vaak meer opties. Daarnaast is Google deze update langzaam aan het uitrollen. Het kan dus even duren voordat de functie op jouw iPhone verschijnt.

Nieuwe camera moet Google Maps bereikbaarder maken

Tegelijk met de 15e verjaardag van Street View heeft Google ook aangekondigd dat het volgend jaar een nieuwe camera zal inzetten om meer beelden van hoge kwaliteit te maken. Dit komt vooral goed van pas voor de moeilijk te bereiken locaties. Deze camera is goedkoper dan een auto én een stuk makkelijker te dragen. Hij weegt maar 7,5 kilo. Ook kan hij bevestigd worden aan elk voertuig en zijn de onderdelen vervangbaar.

Daarnaast heeft het bedrijf onlangs op het jaarlijkse Google I/O-evenement ook Immersive View aangekondigd. Deze nieuwe weergave van Google Maps maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en CGI om op jouw iPhone-scherm in realtime gegevens te simuleren. Dit maakt navigeren in een wildvreemde stad nog veel eenvoudiger! Deze functie kan je waarschijnlijk later dit jaar op je eigen telefoon zien.