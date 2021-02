Wil je navigeren zonder dat Google weet waar je heengaat? Dan moet je de incognitomodus van Google Maps aanzetten. De functie is vanaf vandaag beschikbaar.



Google Maps-incognitomodus aanzetten

Google heeft een update voor Maps uitgebracht. Vanaf nu is het mogelijk om de incognitomodus te gebruiken. Deze doet precies wat je op basis van de naam verwacht. Als je de incognitomodus aanzet, slaat Google Maps niet langer je bestemming op. Zo werkt het:

Google Maps-incognitomodus gebruiken Werk Google Maps bij naar de nieuwste versie Open de app op je iPhone Tik op je profielicoon rechtsboven in het scherm Kies ‘Zet incognitomodus aan’

Nu is de incognitomodus van Google Maps geactiveerd. Verder werkt de navigatie-app zoals vanouds. Voer dus gewoon de bestemming in zoals je gewend bent. Het enige verschil is dat Google dit nu niet opslaat. Ook houdt het bedrijf je locatie onderweg niet bij.

Dit is natuurlijk goed voor je privacy, maar je levert wel iets in op gebruikersgemak. Google Maps werkt nu bijvoorbeeld niet je locatiegeschiedenis bij, waardoor je het adres bij een eventueel volgend bezoek opnieuw moet intikken. Ook raadt Google Maps geen gepersonaliseerde plaatsen aan, zoals restaurants.

Meer over Google Maps

Wist je dat je Google Maps ook zonder internet kunt gebruiken? Het enige wat je dan moet doen is vooraf kaarten op je iPhone opslaan. Geen fan van Googles navigatie-applicatie? Check dan ons overzicht van offline navigatie-apps. Hierin zetten we onze favoriete apps op een rijtje.

Ben je wel een gebruiker van Google Maps? Dan wist je misschien nog niet dat je de navigatie-app kunt koppelen met Apple Music of Spotify. Op die manier heb je altijd goede muziek bij de hand. Een minder leuke, maar wel nuttige recente toevoeging aan Google Maps is de mogelijkheid om verkeersongelukken door te geven.

