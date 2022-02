Google Maps-hacks: drie verborgen functies die stiekem best handig zijn

Apple Kaarten is natuurlijk prima, maar we moeten eerlijk zijn: Google Maps heeft op dit moment veel meer functies. Maar kende je deze hacks voor Google Maps al?

Google Maps: hacks

Je weet ongetwijfeld hoe je een route moet plannen met Google Maps, maar de app heeft veel meer functies. Wij hebben de volgende drie Google Maps-tips voor je.

1. Verander je pictogram in een auto

Heb je genoeg van het (saaie) blauwe pijltje tijdens het rijden van de route in Google Maps? Maak er dan een autootje van. Deze hack werkt alleen als je een route hebt gepland met je auto, en werkt niet als je bijvoorbeeld met de fiets een route in Google Maps uitstippelt.

Typ in het tekstvak de locatie van je eindbestemming;

Kies linksboven je vervoersmiddel, in dit geval de auto;

Tik op ‘Starten’;

Tik op het pijltje en pas je voertuig aan.

2. Snel een kaart downloaden

Wanneer je op vakantie bent heb je onderweg niet altijd een snelle internetverbinding. Als je dan ergens eventjes op wifi zit, is het slim om een stukje van de Google Maps-kaart te downloaden. Je kunt dan zonder internetverbinding toch nog navigeren. In deze Google Maps-hacks laten we een speciale manier zien om de kaart te downloaden op je iPhone.

Google Maps kaart downloaden voor offline gebruik Open in Google Maps het gedeelte van de kaart dat je wilt downloaden; Tik in het tekstvak en typ ‘ok maps’; Tik op de blauwe knop ‘Search’ en kies voor ‘Downloaden’; Wacht tot de kaart gedownload is.

3. Kalibreren met Live View

Deze laatste tip van onze hacks voor Google Maps is vooral handig wanneer je de live view gebruikt om te navigeren. Het komt dan nog wel eens voor dat de routeplanner de weg kwijt is en niet de goede locatie oppikt. Op zo’n moment kun je het beste even Google Maps opnieuw kalibreren. Dit doe je in de app met behulp van Live view.

Open Google Maps;

Tik op het blauwe bolletje (je locatie);

Kies in het menu voor ‘Kalibreren met Live View’;

Richt je camera op gebouwen, winkels en borden om je heen. Google Maps kan dan beter je locatie bepalen en de routeplanner zal weer de juiste route oppakken.

Meer tips voor Google Maps

Naast deze hacks voor Google Maps hebben we natuurlijk nog veel meer tips voor je. Met deze 7 tips haal je meer uit de routeplanner maar we laten ook zien hoe je in vier stappen je locatie in Google Maps met iemand kan delen. Check ook nog even onderstaande video voor meer Google Maps-tips.

