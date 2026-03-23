Deze handige Google Maps-functie bespaart je dagelijks 20 minuten

Er zit een handige functie in Google Maps waarmee je dagelijks tot 20 minuten kunt besparen, maar bijna niemand gebruikt die – zo werkt het!

Deze Google Maps-functie bespaart je 20 minuten

Vrijwel iedereen gebruikt Google Maps op dezelfde manier. Je besluit om te vertrekken, voert de bestemming in en begint te rijden. Als er vertragingen zijn, zie je die tijdens de navigatie en neem je al dan niet de alternatieve route die de app voorstelt.

Het is echter zeer de moeite waard om in Google Maps de verkeerssituatie te checken voordat je vertrekt. Op die manier kun je heel effectief files vermijden en zorgt al snel voor een besparing van zo’n 20 minuten. We laten je zien hoe je die Google Maps-functie gebruikt.

De laag ‘Verkeer’

Om de functie te gebruiken, volg je de onderstaande stappen:

Open de app Google Maps; Voer nog géén bestemming in; Tik rechtsboven op het Lagen-pictogram (2 gestapelde vierkanten); Tik in het overzicht dat nu verschijnt op ‘Verkeer’.

De wegen in jouw omgeving worden nu direct met kleuren weergegeven. Groen betekent vrij, oranje duidt op matige verkeersdrukte en rood geeft ernstige vertragingen aan. Hoe donkerder het rood, hoe erger de file. Je kunt ook uitzoomen om de verkeerssituatie in de hele regio te bekijken, of inzoomen om specifieke wegen te bekijken.

Een handige Google Maps-functie

Schakel voortaan elke ochtend eerst de Google Maps-functie ‘Verkeer’ in. Zo voorkom je heel eenvoudig dat je in de ergste files terechtkomt. De meeste mensen vertrekken op een vast tijdstip en nemen het verkeer voor lief, maar op deze manier kun je vertrekken wanneer de omstandigheden beter zijn en de reistijd korter is geworden. Als je met de bus gaat, kun je op dezelfde manier het verkeer op de busroute bekijken.

Deze Google Maps-functie is handiger dan je misschien denkt. Het is eigenlijk een gewoonte die je jezelf moet aanleren en die je ook echt wat oplevert. Het verkeer is dynamisch, dus het is niet handig om uit te gaan van aannames — van hoe het verkeer er meestal uitziet, of hoe het gisteren was. Door het van tevoren al te controleren, vermijd je vertragingen veel effectiever.

