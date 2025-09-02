Deze 3 functies maken Google Maps nóg beter (mits je ze inschakelt)

Gebruik je regelmatig Google Maps? Schakel dan deze drie functies in, zodat Google Maps nóg beter wordt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps

Google Maps is één van de meestgebruikte navigatiediensten op de iPhone. De applicatie is samen met Apple Kaarten dé manier om via je iPhone de weg te vinden. Met de dienst van Google kun je vrijwel alle locaties opzoeken en zie je hoe je daar het snelste kunt komen. Gebruik jij de navigatiedienst regelmatig? Schakel dan deze drie functies in, zodat je nog meer uit de applicatie haalt!

1. Meldingsopties

Heb je een afspraak op een bepaalde locatie? En moet je daar op tijd zijn? In dat geval is het verstandig om meldingsopties in te schakelen. Met deze functie krijg je meldingen over incidenten en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je rit. Zo ontvang je direct een notificatie als er een ongeluk is gebeurd, zodat je een andere route kunt nemen om mogelijke file te vermijden.

Meldingsopties staan standaard uitgeschakeld in de applicatie, waardoor je dus niet altijd op de hoogte bent van relevante informatie op je route. Wil je wél een notificatie ontvangen bij gebeurtenissen op de weg? Schakel dan meldingsopties in bij Google Maps. Dat doe je als volgt:

Open ‘Google Maps’; Tik op je profielfoto en kies voor ‘Instellingen’; Ga naar ‘Navigatie’; Zet de schakelaar achter ‘Meldingsopties’ aan.

2. Offline kaarten

Google Maps is op sommige momenten onmisbaar tijdens je autorit of andere reis, maar daarvoor had je lange tijd een internetverbinding nodig. Daar heeft de navigatiedienst inmiddels verandering in gebracht, want je kunt kaarten nu ook offline bekijken. Op die manier kun je de applicatie altijd gebruiken, ook als je geen mobiel bereik hebt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is een slimme manier om te navigeren, zonder dat je databundel er (te) snel doorheen gaat. Navigatiediensten als Google Maps verbruiken vaak veel mobiele data, dat ongunstig is als je een kleine databundel hebt. In dat geval is het aan te raden om offline kaarten te downloaden. Je bepaalt daarbij zelf hoe groot de kaart is, maar houd er rekening mee dat een groter gebied meer opslagruimte van je iPhone vereist. Zo gebruik je offline kaarten:

Open ‘Google Maps’ op je iPhone;

Tik op je profielfoto;

Ga naar ‘Offline kaarten’;

Kies voor ‘Eigen kaart selecteren’;

Selecteer het gebied waarvan je de kaart wilt opslaan;

Tik tot slot op ‘Downloaden’.

3. Muziekdienst koppelen aan Google Maps

Ben je veel onderweg, maar wil je liever niet naar de radio luisteren? In dat geval kun je ook naar je favoriete muziek luisteren via je iPhone. Met Spotify of Apple Music speel je nummers, albums en podcasts af naar keuze. Groot voordeel in vergelijking met de radio is dat je bij deze muziekdiensten geen reclames tegenkomt, mits je een betaald account hebt. Google Maps biedt een handige koppeling, want je kunt deze muziekdiensten toevoegen aan de applicatie.

Gebruik je Spotify, Apple Music of een andere muziekdienst? Koppel deze dienst dan aan Google Maps, zodat je de audio tijdens het rijden gemakkelijker bedient. Vervolgens toont Google Maps de nummers of podcasts die worden afgespeeld onder de kaart. Daar kun je voor het volgende of vorige nummer kiezen en de muziek pauzeren. Dat is veiliger, want zo hoef je niet naar een andere applicatie te wisselen tijdens het rijden. Je voegt de muziekdienst als volgt toe:

Open ‘Google Maps’ op je iPhone;

Tik op je profielfoto en kies voor ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Navigatie’;

Kies voor ‘App voor het afspelen van muziek’;

Selecteer daar een media-app naar keuze.

Meer over Google Maps

Google brengt regelmatig nieuwe functies uit voor de applicatie, waarmee Google Maps steeds completer wordt. Heb je deze drie features ingeschakeld? Dan weet je zeker dat je nog meer uit de navigatiedienst haalt. Ze zijn niet alleen handig, maar zorgen er ook voor dat je tijdens het rijden veiliger kunt wisselen tussen nummers én direct op de hoogte bent van mogelijk vertragingen. Wil je meer weten over Google Maps? Bekijk hier meer handige tips: