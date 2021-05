Google Lens op je iPhone: zo werkt de slimme zoekfunctie in iOS

Met Google Lens zoek je informatie op door je camera ergens op te richten. De slimme zoekfunctie herkent voorwerpen of gebouwen waardoor je snel meer te weten komt over objecten om je heen. Zo werkt Google Lens in iOS.

Lees verder na de advertentie.

Google Lens op je iPhone: zo werkt het

Google Lens is een functie van de Google-app. Deze app is te downloaden in de App Store. Heb je de app al op je iPhone? Zorg dan dat deze is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Je kunt de functie gebruiken in realtime of met een bestaande foto. Wil je iets te weten komen over een object om je heen? Volg dan de volgende stappen.

Open de Google-app; Tik op het Google Lens-icoon; Geef de app indien nodig toegang tot je camera. Richt je camera op het object; Zodra er een blauw stipje verschijnt, heeft de app het onderwerp van je foto herkend; Druk op de sluiterknop om de zoekresultaten te zien.

Zo gebruik je Google Lens met een bestaande foto

Het is ook mogelijk om de functie te gebruiken met een bestaande foto die je eerder hebt gemaakt. Hiervoor gebruik je de Google Foto’s-app. Zo gebruik je vervolgens Google Lens:

Open de foto in de Google Foto’s-app op je iPhone; Tik op het Google Lens-icoon onderin; Onderin vind je nu informatie over het onderwerp van de foto. Swipe omhoog om meer te weten te komen.

De slimme zoekfunctie werkt op verschillende manieren. Het werkt niet alleen om ergens meer over te weten te komen. Het is namelijk ook mogelijk om er andere praktische acties mee uitvoeren.

Richt je je camera bijvoorbeeld op een visitekaartje, dan kun je de contactinformatie direct in je adres opslaan. Richt je het op een boek, dan krijg je reviews te zien. Met een foto van een poster voor een evenement kun je dit bewaren in je agenda.

Verder kun je naar een website gaan, een route opvragen, telefoonnummers bellen en meer. Lange tijd was Google Lens alleen een functie op Googles eigen Pixel-smartphones. Nu is Google Lens alweer een paar jaar ook op de iPhone te vinden.

Meer iPhone-tips

Wil je alles uit je iPhone halen? Op iPhoned lees je allerlei handige tips en tricks. Zo leggen we uit hoe je Google Chrome als je standaard zoekmachine instelt of hoe Google Stadia op je iPhone of iPad werkt. Ook laten we zien hoe je een digitale toets maakt met Google Formulieren en nog veel meer. Houd ook vooral onze website in de gaten, want hier lees je dagelijks nieuwtjes, tips en reviews.