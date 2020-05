Naast Apples standaard Foto’s-app kun je ook Google Foto’s op iOS installeren. Dit zijn zeven handige functies die Google Foto’s biedt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Foto’s functies op iOS

Google Foto’s is sinds 2015 beschikbaar voor iOS. Sindsdien heeft de app flink wat updates gekregen en zijn er dus mogelijkheden bijgekomen. Daarom bij deze een overzicht met alle functies.

1. Uitgebreid zoeken

Google Foto’s heeft een uitstekende zoekmachine. Google is bijzonder goed in beeldherkenning, waardoor de app een oude foto van bijvoorbeeld een hond terug kan vinden als jij zoekt op ‘hond’.

De zoekbalk vind je direct bovenin het scherm. Tik je hierop, dan krijg je ook opties om je afbeeldingen te filteren. Bijvoorbeeld op screenshots of selfies die je hebt gemaakt, video’s die staan opgeslagen of foto’s die met je iPad zijn geschoten.

2. Maak verzamelingen of laat ze maken

In Google Foto’s is het mogelijk om fotoalbums te maken. Hiervoor tik je op de drie puntjes rechtsboven in het scherm en tik je op ‘Album’. Daar kies je foto’s die je in het album wil zetten. Albums vind je vervolgens terug via de Albums-tab onderin het scherm. Daar zie je ook verzameling van foto’s gebundeld op plaatsen en dingen (zoals bossen, vogels, boten en zelfs yoga).

Ook maakt de app zelf albums voor je. Die vind je bij de Assistent-tab. Daar worden niet alleen albums en filmpjes geplaatst die de app voor jou maakt, maar krijg je bijvoorbeeld ook tips, suggesties om foto’s te archiveren en een melding als foto’s op een ander apparaat zijn bewerkt.

3. Snel foto’s bewerken

Met Google Foto’s bewerk je makkelijk je foto’s. Hiervoor tik je op een foto en vervolgens op de bewerkknop onderin het scherm (drie lijntjes met schuifjes). Hier plaatje je een filter (druk een tweede keer op een filter om de sterkte af te stellen), stel je het licht en de kleur in en snijd je de foto bij.

4. Onbeperkt opslaan en delen

Google Foto’s laat je onbeperkt kiekjes opslaan. Hiervoor hoef je niet te betalen. Alleen jij hebt toegang, totdat je ervoor kiest om individuele foto’s of hele albums te delen. Hiervoor kun je gebruikmaken van de standaard deelmogelijkheden, maar je kunt ook een link maken. Hiervoor druk je op de deelknop en zoek je naar ‘Link maken’. Stuur de link van bijvoorbeeld je album of een willekeurige verzameling foto’s naar iemand toe.

Delen kan ook via de Delen-tab onderin het scherm. Daar zie je tevens wat je eerder hebt gedeeld. Tik daarop, druk vervolgens op de drie puntjes rechtsboven en dan ‘Opties voor delen’. Daar geef je aan dat je het delen wil stopzetten, of dat anderen zelf foto’s en video’s aan het album mogen toevoegen.

5. Snel opruimen

Wil je ruimte op je iPhone vrijmaken door foto’s te archiveren? Dan kun je gebruik maken van de opruimoptie. Ga hiervoor naar het menu en tik op ‘Ruimte vrijmaken’. De app geeft vervolgen aan hoeveel items er worden verwijderd, voordat je ermee akkoord gaat. Deze foto’s en video’s staan uiteraard nog wel opgeslagen in de cloud.

6. Partner toevoegen

Het is mogelijk om iemand constant toegang te geven tot je foto’s. Op deze manier hoef je niet telkens al je nieuwe kiekjes te delen met bijvoorbeeld je partner. Ga hiervoor naar het menu en tik op ‘Partneraccount toevoegen’. Je kiest zelf wat je wil delen. Dit kunnen alle foto’s zijn, maar ook enkel foto’s van specifieke mensen of vanaf een specifieke dag. Zo hoef je niet je oude foto’s op te ruimen voordat je iemand toegang geeft.

7. Via Chromecast foto’s op je tv zetten

Er staat altijd een Chromecast-knop bovenin de app. Druk hierop, kies je Chromecast en kies daarna voor een foto of video om deze op je televisie te tonen. Handig als je bijvoorbeeld de foto’s van een reis wil delen met je vrienden of familie. Wil je stoppen? Druk dan op dezelfde Chromecast-knop.

→ Download Google Foto’s in de App Store (gratis)

Google Foto's Google LLC 9 (8128 reviews) Gratis via App Store