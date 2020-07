Het vakantieseizoen is aangebroken en dus pakt iedereen zijn spullen in om op reis te gaan. Met Google Foto’s op je iPhone of iPad zorg je ervoor dat je al jouw vakantiekiekjes op een handige en leuke manier kunt laten zien als collage.

Zo maak je een collage in Google Foto’s op je iPhone of iPad

Iedereen kent het wel: de langdurige sessies waarin je vrienden en familie hun vakantiefoto’s laten zien. Wil jij wel je grote fotoverzameling laten zien, maar doe je dit liever op een snelle manier? Dan biedt de Google Foto’s-app op je iPhone of iPad misschien een oplossing.

Met de collage-tool van Google Foto’s s laat je iedereen in één oogopslag zien wat jij allemaal hebt gedaan in je vakantie. Daarnaast doet een collage het ook goed op social media, aangezien je niet hele feeds hoeft vol te spammen. Reden genoeg dus om je vakantiekiekjes eens mooi bij elkaar te voegen.

Volg deze stappen om een collage te maken met Google Foto’s

Open de Google Foto’s-app op je iPhone of iPad; Ga naar het menu-onderdeel Zoeken in het midden van de navigatiebalk onderaan het scherm; Scrol helemaal naar onder en klik op Collages; Klik rechtsonder op het plusteken om een nieuwe collage te maken; Selecteer de foto’s die je wilt toevoegen.

Zo simpel was het: je collage is gemaakt. Je hebt hierna ook nog de mogelijkheid om wat fotobewerkingstools te gebruiken die ook in de app zitten. Verder is er natuurlijk een knop om de collage rechtstreeks te delen met social media.

Meer over Google Foto’s

Google Foto’s is erg simpel in gebruik en biedt nog veel meer toffe functies om terug te kijken naar je vakantie. Zo heeft Google de app recent geüpdatete, waardoor je nu ook op een kaart kunt zien waar al je foto’s zijn genomen.

Wil jij weten wat je nog meer kunt met Googles handige afbeeldingen-app? Lees dan ons uitlegartikel waarin we zeven handige functies van Google Foto’s bespreken.

