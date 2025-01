Google Chromecast werkt niet: dit kun je er direct zelf aan doen

Wil je net een film of serie gaan kijken, werkt je Chromecast ineens niet meer. Dit is wat je er direct zelf aan kunt doen!

Google Chromecast werkt niet

Het kan natuurlijk zijn dat je Chromecast het gewoon helemaal heeft begeven, maar die kans is niet zo heel groot. Het is waarschijnlijker dat er iets aan de hand is wat je redelijk eenvoudig zelf kunt oplossen. We laten je zien hoe je dat doet.

Opnieuw opstarten

Om te beginnen, is het altijd een goed idee om de Chromecast een keer opnieuw op te starten wanneer die niet werkt. De gemakkelijkste manier om dat te doen, is gewoon de stroomstekker eruit halen. Wacht even een minuutje en stop hem er daarna weer in. Je Chromecast start nu vanzelf weer op.

Je kunt je Chromecast ook opnieuw opstarten vanuit de Google Home-app op je iPhone. Dat gaat zo:

Open de app Google Home op je iPhone; Tik beneden op ‘Apparaten’ en dan op je Chromecast; Nu tik je op het tandwieltje rechtsboven; Tik op de drie puntjes en kies voor ‘Opnieuw opstarten’.

Controleer de wifi

Controleer of andere apparaten die hetzelfde wifi-netwerk gebruiken ook problemen ondervinden. Als dat het geval is, kun je het beste de router herstarten. Ook hier doe je dat gewoon door de stekker er een minuutje uit te halen en dan weer terug te stoppen. Houd er rekening mee dat het opstarten van de router best wat tijd in beslag neemt

Heeft alleen de Chromecast verbindingsproblemen, dan wordt dat mogelijk veroorzaakt doordat deze achter je tv hangt. Daar is het wifi-signaal niet optimaal. Heb je het vermoeden dat dit het probleem is, probeer dan eens om een hdmi-verlengkabel aan te sluiten. Daarmee zorg je ervoor dat de Chromecast niet meer achter de tv hangt en het wifi-signaal niet wordt verstoord.

Kijk of alle apparaten hetzelfde netwerk gebruiken

Je Chromecast werkt ook niet als die (als enige) met een ander netwerk is verbonden. Als je naar de Chromecast wilt streamen, moeten alle apparaten hetzelfde netwerk gebruiken. Kijk daarom eerst met welk netwerk de Chromecast is verbonden. Ook dat doe je eenvoudig via de Google Home-app:

Open de Google Home-app op je iPhone;

Tik beneden op ‘Apparaten’ en dan op je Chromecast;

Nu tik je op het tandwieltje rechtsboven;

Tik op ‘Apparaatgegevens’;

Onder ‘Netwerk’ zie je met welk wifi-netwerk de Chromecast verbonden is.

Herstart je MacBook of iPhone

Werkt je Chromecast nog steeds niet? Herstart dan je MacBook of iPhone. Wil je streamen vanaf je iPhone, start je iPhone dan eens opnieuw op. En herstart je MacBook als je daarmee verbinding wilt maken met de Chromecast. Als je dat al lang niet meer hebt gedaan, is het sowieso een goed idee!

Google Chromecast -> Google TV Streamer

Google heeft inmiddels een opvolger voor de Chromecast: de Google TV Streamer. Die ziet er iets anders uit, maar werkt op praktisch dezelfde manier. De Google TV Streamer kost 149 euro.